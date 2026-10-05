Camp Nou'da 7-0: Barcelona kadınları El Clásico'da Real Madrid'i dağıttı

Pazar akşamı Barselona'daki muhteşem Camp Nou stadyumu, İspanyol futbolunun en büyük rekabetine, kadınlar arasındaki El Clásico'ya ev sahipliği yaptı. Ancak sahada beklenen kıran kırana mücadele yaşanmadı: Katalan kulübü Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'i 7-0 gibi ağır bir skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekip, maçın kaderini daha ilk yarıda belirleyerek Madrid temsilcisinin kalesine 5 gol gönderdi. İkinci yarıda ise skor iki kez daha değişti.

Claudia Pina'nın resitali ve 41 dakikada gelen poker

Maçın yıldızı olan forvet Claudia Pina rakip savunma için tam bir kabus oldu. Maç boyunca dört gol atarak klasik bir pokere imza attı:

4. dakika | 1-0: Maçın hemen başında Claudia Pina hızlı bir golle perdeyi açtı;

28. dakika | 2-0: Forvet oyuncusu takımının ikinci golünü kaydetti;

32. dakika | 3-0: Dört dakika sonra Pina hat-trick yaptı;

33. dakika | 4-0: Madrid ekibi henüz toparlanamadan, Hansen dördüncü golü attı;

45. dakika | 5-0: İlk yarının sonunda Pina pokerini tamamlayarak tabelayı oldukça çarpıcı bir hale getirdi.

İkinci yarıda da Katalanlar tempoyu düşürmedi: 55. dakikada Pajor skoru 6-0'a getirirken, 88. dakikada oyuna sonradan dahil olan Schertenleib maçın skorunu 7-0 olarak belirledi.

6 maç, 6 galibiyet ve 28-2 averaj

Bu zafer, Barcelona kadın takımının İspanya ligindeki mutlak hakimiyetini bir kez daha kanıtladı:

Takım, sezonun tüm 6 maçını net galibiyetlerle tamamlayarak %100'lük bir performans sergiliyor;

Katalanların altı haftalık gol istatistiği ise oldukça etkileyici: 28 atılan ve sadece 2 yenilen gol.

Şimdi sıra erkeklerde: 25 Ekim'deki büyük kapışma

Camp Nou'daki futbol şöleni bununla bitmiyor. Bu farklı skor, İspanya'daki büyük El Clásico heyecanını daha da artırdı.

Şimdi tüm dünyanın gözü erkek takımlarının karşılaşmasına çevrildi: 25 Ekim günü tam da Camp Nou stadyumunda Barcelona ve Real Madrid erkek takımları arasındaki dev maç oynanacak.

Maç raporu: