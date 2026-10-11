Real önemli bir galibiyet aldı, Vinicius'un golü iptal edildi ve kırmızı kart gördü

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal'i konuk ettiği duygusal ve gergin geçen mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Maçın kaderini savunma oyuncusu Diomande'nin attığı tek gol belirlerken, ikinci yarıda oyuna dahil olan Brezilyalı yıldız Vinicius Junior sadece birkaç dakika içinde maçın hem kahramanı hem de anti-kahramanı oldu.

Diomande'nin golü ve Vinicius çevresindeki dramatik anlar

Santiago Bernabeu'daki karşılaşmanın ikinci yarısı gerçek bir şiddet ve duygu çatışmasına dönüştü:

Belirleyici gol (62. dakika): Maçın bir saati geride kaldığında Madrid ekibinin baskısı sonuç verdi; Diomande rakip kaleyi isabetli bir vuruşla havalandırarak Real'i öne geçirdi.

İptal edilen gol (71. dakika): 52. dakikada Trent'in yerine oyuna giren Vinicius, 71. dakikada topu ağlara göndererek taraftarları sevindirdi. Ancak hakemler, kural ihlali veya ofsayt gerekçesiyle bu golü geçersiz saydı.

Kırmızı kart ve oyun dışı kalma (73. dakika): Sadece iki dakika sonra Brezilyalı forvet sinirlerine hakim olamadı ve baş hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Kalan 17 dakika ve uzatma dakikalarında "Kralın Kulübü" bir kişi eksik oynamak zorunda kaldı.

Kart yağmuru ve puan tablosundaki yükseliş

Oyunun son dakikalarında hakem sarı kartlarını esirgemedi; Madrid ekibinden Konate, Rüdiger, Tchouaméni ve Kylian Mbappé ihtar aldı. Buna rağmen ev sahibi ekip minimal üstünlüğünü korumayı başardı:

Real ilk üçte: Bu önemli galibiyetin ardından Real Madrid puanını 18'e yükselterek puan tablosunda 3. sıraya yerleşti.

Villarreal orta sıralarda: Deplasmandan puansız dönen "Sarı Denizaltılar" ise 8 puanla 11. sırada yer alıyor.

Maç raporu ve kadrolar

La Liga. 8. Hafta Real Madrid — Villarreal 1:0 Gol: Diomande (62).

Real Madrid: Courtois, Trent (Vinicius, 52), Konate, Rüdiger, Carreras (Cucurella, 46), Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Diomande (Dumfries, 86), Güler (Camavinga, 77), Mbappé.

Villarreal: Gulacsi, Femenía, Navarro, Foyth (Romero, 56), Veiga, Cardona (Oluwaseyi, 67), Comesaña (Saliba, 56), Gueye, Moleiro, Akhomach (Moreno, 67), Ayoze Pérez.

Sarı Kartlar: Bellingham (19), Konate (81), Rüdiger (83), Tchouaméni (87), Mbappé (90) — Veiga (10), Navarro (84).

Kırmızı Kart: Vinicius (73).

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, zorlu ve gergin geçen bu mücadelede iradelerini ortaya koyarak şampiyonluk yarışındaki mücadelesini sürdürüyor.