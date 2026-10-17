Bernardo Silva kışın Real Madrid'den ayrılarak Serie A'ya gidebilir
Portekizli yetenekli orta saha oyuncusu Bernardo Silva kış transfer döneminde Madrid'in Real Madrid kulübünden ayrılma ihtimali doğdu. Ünlü muhabir ve spor gazetecisi Ekrem Konur tarafından paylaşılan habere göre, 32 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerine İtalya Serie A'da devam edebilir.
Torino ekibi Juventus oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyor ve taraflar arasında müzakere şartları değerlendiriliyor.
Juventus'un teklifi: Sezon sonuna kadar kiralama ve maaş paylaşımı
Torino kulübü, kış transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek amacıyla şu plan üzerinde çalışıyor:
Kiralık anlaşması: Juventus yönetimi, Portekizli orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralama seçeneğini masaya koyuyor;
Maaş konusu: Anlaşma kapsamında, Silva'nın yüksek maaşının bir kısmının Real Madrid tarafından karşılanması öngörülüyor;
Karar 'Los Blancos'un elinde: Transferin gerçekleşmesi, öncelikle Madrid ekibinin bu mali ve kiralık şartlarını ne kadar kabul edeceğine bağlı.
Santiago Bernabeu'daki kısa dönem ve piyasa değeri
Bernardo Silva'nın Madrid'deki kariyeri beklenenden kısa sürebilir:
Yaz dönemi serbest oyuncusu: Silva, yaz transfer döneminde Manchester Cityile sözleşmesi sona erdikten sonra Real Madrid'e serbest oyuncu statüsünde katılmış ve iki yıllık imza atmıştı;
Transfer bedeli: Şu anda prestijli analiz portalları tarafından 32 yaşındaki tecrübeli oyun kurucunun piyasa değeri yaklaşık 22 milyon Euro civarında değerlendiriliyor.
Eğer taraflar anlaşmaya varırsa, Silva'nın Torino'ya transferinin Juventus'un şampiyonluk yarışındaki şansını önemli ölçüde artırması bekleniyor.
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