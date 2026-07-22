FIFA'nın yeni yaptırımları Jahongir O‘rozov'un transferini etkileyecek mi?

·113·Spor
FIFA'nın yeni yaptırımları Jahongir O‘rozov'un transferini etkileyecek mi?

Rus futbol kulüplerinin yeni oyuncu kaydetme haklarını kaybedebileceğine dair haberler yayıldı. Bunun nedeni, FIFA'nın dayanışma ödemeleri sistemiyle ilgili yaşanan sorunlar ve Grozni'nin «Akhmat» kulübüne uygulanan yaptırımlardır.

Bu durum, Özbekistan milli takımı savunma oyuncusu Jahongir O‘rozov'un Rusya Premier Ligi'ne beklenen transferini etkileyecek mi? Zamin.uz , bu konunun detaylarını ve Rusya Futbol Birliği'nin (RFS) resmi açıklamasını sunuyor.

Sorun nereden kaynaklandı?

2022'nin sonunda FIFA, Fransa'daki tüm dayanışma ödemelerini merkezileştirmek amacıyla özel bir takas kuruluşu kurmuştu. Belirlenen kurallara göre kulüpler, bu kuruluşta ayrı bir hesap açarak ödemeleri gerçekleştirmek zorundadır.

  • Avrupa bankalarının ret cevabı: Uluslararası siyasi durum nedeniyle Rus kulüpleri, Fransa'daki bu yapıda hesap açamadılar.

  • Biriken borçlar: Neredeyse dört yıldır Rusya Premier Ligi ve Birinci Lig kulüpleri dayanışma ödemelerini yapamadığı için büyük miktarda ceza faizi birikti.

  • «Akhmat» olayı: 14 Temmuz'da FIFA, Grozni'nin «Akhmat» kulübüne yaptırım uyguladı. Kulüp, bu karara karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurmayı planlıyor.

Eğer sorun yakın zamanda çözülmezse, Rus kulüplerinin 11 Eylül'e kadar devam edecek olan yaz transfer döneminde yeni oyuncu kaydedememe riskiyle karşı karşıya olduğu söyleniyordu.

Jahongir O‘rozov'un transferi risk altında mı?

Son günlerde Rusya Premier Ligi temsilcisi (Kazan'ın «Rubin» kulübü) ile Semerkant'ın «Dinamo» kulübünün sahibi olduğu merkez savunma oyuncusu Jahongir O‘rozov'un transferi konusunda aktif görüşmeler yapıldığına dair haberler yayılmıştı.

Taraftarları düşündüren temel soru şu: Olası bir transfer yasağı, Özbek futbolcunun Rusya'ya geçişine engel olacak mı?

RFS'nin resmi açıklaması: «Toplu yasak olmayacak»

Ortaya çıkan endişelere Rusya Futbol Birliği (RFS) Departman Direktörü Roman Dyakov açıklık getirdi ve şampiyona için herhangi bir sistemsel risk bulunmadığını vurguladı.

Roman Dyakov (RFS temsilcisi):

«Birincisi, kulüplerden Avrupa'da banka hesabı açmaları talep edilmiyor. FIFA takas merkezi yönetmeliğine göre kulüpler uyum (compliance) prosedürlerinden geçer ve mevcut banka hesapları hakkındaki bilgileri sunar.

İkincisi, herhangi bir toplu transfer yasağı mevcut değildir. Yönetmelikte kolektif sorumluluk öngörülmemiştir. Bir kulüpte yaşanan sorunlar diğer kulüpleri hiçbir şekilde etkilemez.»

Durumla ilgili kısa özet

Konu

Durum ve detaylar

FIFA yaptırımı

«Akhmat» kulübüne uygulandı (CAS'a itiraz edilecek)

Toplu yasak riski

Yok. RFS kolektif sorumluluğun olmadığını doğruladı

Banka hesabı talebi

Avrupa'da ayrı hesap açmak şart değil, uyum süreci yeterli

Jahongir O‘rozov transferi

Risk altında değil, görüşmeler standart prosedürde devam edebilir

Yaz transfer dönemi

Rusya'da 11 Eylül'e kadar açık kalacak

FIFAJahongir O‘rozovAkhmatRubinDinamo
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorLionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorBugün, 02:36Tottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokTottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokBugün, 02:19Kevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiKevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiBugün, 01:58Yann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıYann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıBugün, 01:55Erivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorErivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorBugün, 00:12Darwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDarwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDün, 23:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...