FIFA'nın yeni yaptırımları Jahongir O‘rozov'un transferini etkileyecek mi?

Rus futbol kulüplerinin yeni oyuncu kaydetme haklarını kaybedebileceğine dair haberler yayıldı. Bunun nedeni, FIFA'nın dayanışma ödemeleri sistemiyle ilgili yaşanan sorunlar ve Grozni'nin «Akhmat» kulübüne uygulanan yaptırımlardır.

Bu durum, Özbekistan milli takımı savunma oyuncusu Jahongir O‘rozov'un Rusya Premier Ligi'ne beklenen transferini etkileyecek mi? Zamin.uz , bu konunun detaylarını ve Rusya Futbol Birliği'nin (RFS) resmi açıklamasını sunuyor.

Sorun nereden kaynaklandı?

2022'nin sonunda FIFA, Fransa'daki tüm dayanışma ödemelerini merkezileştirmek amacıyla özel bir takas kuruluşu kurmuştu. Belirlenen kurallara göre kulüpler, bu kuruluşta ayrı bir hesap açarak ödemeleri gerçekleştirmek zorundadır.

Avrupa bankalarının ret cevabı: Uluslararası siyasi durum nedeniyle Rus kulüpleri, Fransa'daki bu yapıda hesap açamadılar.

Biriken borçlar: Neredeyse dört yıldır Rusya Premier Ligi ve Birinci Lig kulüpleri dayanışma ödemelerini yapamadığı için büyük miktarda ceza faizi birikti.

«Akhmat» olayı: 14 Temmuz'da FIFA, Grozni'nin «Akhmat» kulübüne yaptırım uyguladı. Kulüp, bu karara karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurmayı planlıyor.

Eğer sorun yakın zamanda çözülmezse, Rus kulüplerinin 11 Eylül'e kadar devam edecek olan yaz transfer döneminde yeni oyuncu kaydedememe riskiyle karşı karşıya olduğu söyleniyordu.

Jahongir O‘rozov'un transferi risk altında mı?

Son günlerde Rusya Premier Ligi temsilcisi (Kazan'ın «Rubin» kulübü) ile Semerkant'ın «Dinamo» kulübünün sahibi olduğu merkez savunma oyuncusu Jahongir O‘rozov'un transferi konusunda aktif görüşmeler yapıldığına dair haberler yayılmıştı.

Taraftarları düşündüren temel soru şu: Olası bir transfer yasağı, Özbek futbolcunun Rusya'ya geçişine engel olacak mı?

RFS'nin resmi açıklaması: «Toplu yasak olmayacak»

Ortaya çıkan endişelere Rusya Futbol Birliği (RFS) Departman Direktörü Roman Dyakov açıklık getirdi ve şampiyona için herhangi bir sistemsel risk bulunmadığını vurguladı.

Roman Dyakov (RFS temsilcisi): «Birincisi, kulüplerden Avrupa'da banka hesabı açmaları talep edilmiyor. FIFA takas merkezi yönetmeliğine göre kulüpler uyum (compliance) prosedürlerinden geçer ve mevcut banka hesapları hakkındaki bilgileri sunar. İkincisi, herhangi bir toplu transfer yasağı mevcut değildir. Yönetmelikte kolektif sorumluluk öngörülmemiştir. Bir kulüpte yaşanan sorunlar diğer kulüpleri hiçbir şekilde etkilemez.»

Durumla ilgili kısa özet