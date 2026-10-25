Dinamo ve Andijon maçında galibiyet son saniyelerde kaçtı

Özbekistan Süper Ligi'nin 25. haftası kapsamında Semerkant'ta oynanan önemli karşılaşmalardan birinde Dinamo kendi sahasında vadi temsilcisi Andijon kulübünü ağırladı. Kaderi son dakikalarda belli olan, gergin ve tempolu geçen mücadele 1:1 skoruyla beraberlikle sonuçlandı.

Maçın normal süresi boyunca taraflar temkinli bir oyun tercih etse de, son 10 dakikada taraftarlar gerçek bir futbol gerilimine tanıklık etti.

Son dakikalardaki patlama ve 90+2'deki kurtuluş

Maçın zirve noktası hakemin son düdüğü yaklaştığında yaşandı:

85. dakika: Abdullayev'den kritik vuruş: Oyuna sonradan giren Ulugbek Abdullayev, 85. dakikada Andijon kalesini tam isabetle havalandırarak Semerkantlı taraftarları sevince boğdu (1:0);

90+2. dakika: Ismonaliyev'in cevabı: Galibiyeti koruma telaşına düşen ev sahibi ekip, son saniyelerde savunmada hata yaptı; Usmonali Ismonaliyev, uzatma dakikalarının 2. dakikasında dengeyi sağlayarak 'Kartallar'ı mağlubiyetten kurtardı (1:1);

Uyarılar ve baskı: Maçın sonunda gerilim arttı ve hakem, Andijon oyuncuları Toirov (76) ve Xoldorxonov'u (84) sarı kartla cezalandırdı.

Puan durumu: Eşitlik ve yan yana komşuluk

Kazanılan birer puan, her iki kulübün puan durumundaki yerini neredeyse değiştirmedi:

31 puanlık gösterge: Bu beraberlik sonucunda her iki takımın puanları eşitlenerek 31'e ulaştı;

Sıralamadaki yerler: Averaj ve diğer kriterlere göre Andijon puan tablosunun 9. sırasında yer alırken, Dinamo ise istikrarlı bir şekilde 10. sırada bulunuyor.

Maç raporu:

Süper Lig, 25. Hafta

Dinamo — Andijon 1:1