Dinamo, deplasmanda Mash’al kalesine 3 gol attı

Özbekistan Süper Ligi'nin bir sonraki haftasında Semerkant'ın Dinamo kulübü, Mubarek deplasmanına giderek Mash’al takımı karşısında büyük ve güvenli bir galibiyet elde etti. Semerkant ekibinin tam üstünlüğü ve verimli ataklarıyla geçen karşılaşma, 3-0 konuk ekibin lehine sonuçlandı.

Maçta Dinamo'nun lideri Anvar Hojimirzayev, bir gol ve bir asistle maçın kahramanı oldu.

Maçın kronolojisi: Semerkant ekibinin 3 cevapsız golü

Karşılaşmadaki goller ve önemli anlar şu şekilde gerçekleşti:

İlk yarıdaki gol (16. dakika): Maça aktif başlayan Semerkant ekibi, 16. dakikada skoru açtı — Anvar Hojimirzayev'in pasını iyi değerlendiren Jahongirbek Abdusalomov topu ağlara gönderdi;

İkinci yarıdaki hareketlilik (50. dakika): Devre arasından sonra sahaya tekrar hücum ağırlıklı dönen Dinamo farkı açtı — bu sefer Anvar Hojimirzayev bizzat rakip kaleyi isabetli bir şutla havalandırdı;

Son vuruş (61. dakika): On bir dakika sonra yedek kulübesinden oyuna giren Firdavs Abdurahmonov skoru farklı hale getirdi ve maçın kaderini tamamen belirledi — 0:3.

Protokol ve kadrolar

Süper Lig

Mash’al — Dinamo 0:3

Goller: Jahongirbek Abdusalomov (16), Anvar Hojimirzayev (50), Firdavs Abdurahmonov (61).

Sarı kartlar: To‘xtasinov (40), Asqarov (49), Abdusalomov (54), Mo‘ydinov (67), Jumaboyev (72), Abdurahmonov (79).

İlk 11'ler:

Mash’al: Rusanov, Akramov, Tojiddinov, Abduraimov (Ko‘charov, 69), G‘anixonov, Mo‘ydinov, Ifeani (Rahimov, 69), Yarashev, Abdirahimov, Jovliyev (Stoyanovskiy, 69), Asqarov.

Dinamo: Nemanov, Shtefan, Radayev, Jumaboyev, Xudoyberdiyev (Yo‘ldoshev, 57), To‘xtasinov (Seytvaliyev, 57), Dumbuya, Haydarevich, Hojimirzayev (O‘rmonjonov, 79), Abdusalomov (Abdurahmonov, 57), Amonov (Haydarov, 73).

Deplasmanda alınan bu parlak galibiyet, Dinamo takımının Süper Lig tablosundaki konumunu önemli ölçüde iyileştirmeye ve sonraki haftalar öncesinde oyuncuların moralini yükseltmeye yardımcı olacak.