Özbekistan Kupası yarı finalinde Lokomotiv, Andijon'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Tarafsız sahada oynanan çekişmeli mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi. Ancak uzatma bölümlerinde başkent ekibi rakip fileleri iki kez havalandırarak galibiyeti garantiledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında ve normal sürenin geri kalan dakikalarında takımlar gol bulmak için birçok fırsat yakaladı. Ancak kaleler gole kapalı kaldı. Hatta 75. dakikada Andijon adına Ashortia bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Uzatma bölümlerinde Lokomotiv'in iki golü

Normal sürede kazanan belirlenemeyince takımlar uzatma bölümlerinde de mücadeleye devam etti. Bu aşamada Lokomotiv yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdi.

97. dakikada Muhammadali Reimov skoru açarak takımını öne geçirdi. 11 dakika sonra, 108. dakikada Temurxo‘ja Abduholiqov, Jasur Yaxshiboyev'in asistiyle ikinci golü kaydetti.

Böylece Lokomotiv 2-0'lık galibiyetle Özbekistan Kupası finaline adını yazdırdı.

Andijon penaltıyı gole çeviremedi

Mücadele boyunca her iki takım oyuncuları da kart gördü. Andijon'da Turg‘unboyev 90+4. dakikada, Abdumannopov ise 63. dakikada sarı kart gördü. Lokomotiv'de ise Ivanov 49. dakikada cezalandırıldı.