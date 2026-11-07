Andican'da geri dönüş: Lokomotiv, kendi kalesine atılan golden sonra 3 golle galibiyete uzandı

·79·Spor
Andican'da geri dönüş: Lokomotiv, kendi kalesine atılan golden sonra 3 golle galibiyete uzandı

Özbekistan Süper Ligi'nin 27. haftasında vadide oynanan kritik karşılaşmada, Taşkent ekibi Lokomotiv, deplasmanda Andican'ı 3-1 mağlup ederek geri dönüşe imza attı.

Maç ev sahibi ekip için oldukça şanslı başlasa da, "Demiryolcular" hızlı bir yanıt vererek ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ellerine almayı başardılar.

Erken gelen kendi kalesine gol ve Abduxoliqov'un soğukkanlı cevabı

Oyun ilk dakikalardan itibaren yüksek tempo ve beklenmedik olaylarla başladı:

  • 5. dakikada şok: Maçın başında Lokomotiv savunmacısı Aleksandr Shushnyar beklenmedik bir hata yaparak topu kendi ağlarına gönderdi ve Andican'ı öne geçirdi;

  • 3 dakika içinde denge: Taşkent ekibi bu golle sarsılmadı. Sadece üç dakika sonra, 8. dakikada Suhrob Nurulloyev'in ortasını Temurxo‘ja Abduxoliqov gole çevirerek skoru eşitledi — 1:1;

  • İlk yarının heyecanı: Her iki taraf da açık ve hücum ağırlıklı bir futbol sergileyerek devre arasına kadar kıran kırana bir mücadele verdi.

İkinci yarıda hüküm: Ivanov ve Nurulloyev'in golleri

İkinci 45 dakikanın başlamasıyla birlikte konuk ekip hücum baskısını ciddi oranda artırdı:

  • 48. dakika: Ivanov'dan gol: Devre arasından sonra sahaya çıkan "Demiryolcular" hızlı bir atak geliştirerek Nikolay Ivanov'un isabetli vuruşuyla öne geçtiler;

  • 56. dakika: Son nokta: Sardor Mirzayev'in harika pasından sonra maçın kahramanlarından biri olan Suhrob Nurulloyev skoru 3-1'e getirdi ve maçın kaderini büyük ölçüde belirledi.

Puan durumunda değişiklikler: Lokomotiv 5. sıraya yükseldi

Kazanılan bu üç puan, her iki takımın da sezon hedeflerini ciddi şekilde etkiledi:

  • Lokomotiv ilk beşte: Deplasmanda alınan bu geri dönüş galibiyetinden sonra başkent ekibi puanını 45'e çıkararak lig tablosunda 5. sıraya yükseldi;

  • Andican'ın tehlikeli bölgesi: Kendi sahasındaki bu acı verici mağlubiyetin ardından Andican 31 puanla 10. sırada kaldı ve alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kaçırdı.

Özbekistan Süper LigiLokomotiv TaşkentAndican FKTemurxo‘ja AbduxoliqovFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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