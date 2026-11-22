Özbekistan Süper Ligi'nin 28. haftasında Semerkant'ta Dinamo ile Bunyodkor arasında oynanan karşılaşma, konuk ekibin minimal galibiyetiyle sona erdi. Sardor Abdunabiyev'in 59. dakikadaki golü maçın kaderini belirledi. Vadim Abramov yönetimindeki Dinamo, maç boyunca ofsayt nedeniyle VAR incelemesi sonrası iptal edilen üç gole rağmen mağlubiyetten kurtulamadı.

Semerkant'ta oynanan maçta Dinamo ve Bunyodkor taraftarlara gergin ve dramatik bir oyun sundu. Ev sahibi ekip rakip kaleyi birkaç kez havalandırmayı başarsa da, üç gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Karşılaşmadaki tek resmi gol ise ikinci yarıda geldi.

Abdunabiyev Bunyodkor'a galibiyeti getirdi

Karşılaşmanın 59. dakikasında Sardor Abdunabiyev rakip fileleri havalandırarak Bunyodkor'u öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda Dinamo skoru eşitlemeye çalışsa da, Semerkant ekibinin golleri ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Vadim Abramov'un öğrencileri üç kez gol sevinci yaşasa da, VAR incelemeleri sonrası bu goller resmi sonuca etki etmedi. Böylece maç 0-1 sona erdi.

Dinamo puan durumunda 9. sırada kaldı

Bu mağlubiyetin ardından Dinamo 37 puanla Süper Lig puan durumunun 9. sırasında kaldı. Bunyodkor ise kritik üç puanı alarak 29 puanla 13. sıraya yükseldi.

Süper Lig. 28. Hafta

Dinamo — Bunyodkor 0:1

Gol: 59' — Sardor Abdunabiyev

Dinamo kadrosu: Nemanov, Seytveliyev, Shtefan, Radayev, Jumaboyev, Xudoyberdiyev (Haydarov, 78'), Dumbuya, Xaydarovich, Hojimirzayev, Amonov (To‘xtasinov, 78'), Abdurahmonov.

Bunyodkor kadrosu: Abdujalilov, Anvarov, Bukrin, Olimjonov, Ahmadjonov (Ikromov, 58'), Nematjonov (Abdunabiyev, 58'), Abdusalomov, Tursunmahammadov, To‘raqulov, To‘lqinbekov (Annamatov, 87'), Krivokapich.

Sarı kartlar: To‘lqinbekov (60'), Abdunabiyev (70'), Abdusalomov (76'), To‘raqulov (90+8'), Boshkovich (90+9').