Dinamo, bir kişi eksik kalan Sogdiyona karşısında geri dönüş galibiyeti aldı

·1·Spor
Dinamo, bir kişi eksik kalan Sogdiyona karşısında geri dönüş galibiyeti aldı

Özbekistan Süper Ligi'nin 27. haftasında Zomin şehrinde oynanan Sogdiyona ile Semerkant temsilcisi Dinamo arasındaki karşılaşma, yoğun mücadeleye ve beklenmedik gelişmelere sahne oldu. Ev sahibi ekip maça hızlı bir golle başlasa da, Vadim Abramov'un öğrencileri irade göstererek deplasmandan 3-1'lik net bir galibiyetle döndü.

Bu galibiyetin ardından Semerkant kulübü puanını 37'ye yükselterek puan tablosunda 8. sıraya yerleşti. 30 puanda kalan Cizzah temsilcisi ise 11. sırada yer alıyor.

Hızlı başlangıç ve oyunun kaderini değiştiren kırmızı kart

Mücadele ilk dakikalardan itibaren yüksek tempoda başladı:

  • 2. dakikadaki skor: Sogdiyona kaptanı Javohir Qahramonov, maçın henüz 2. dakikasında attığı golle ev sahibini öne geçirdi (1:0);

  • Kırmızı kart ve bozulan denge: 29. dakikada Sogdiyona savunmacısı Nodirjon Soyibov, yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu olay maçın senaryosunu tamamen değiştirdi;

  • Dumbiya'dan cevap golü: Sayısal üstünlüğü eline alan Semerkant ekibi baskıyı artırdı ve 33. dakikada Amadu Dumbiya'nın golüyle skoru eşitledi (1:1).

İkinci yarı: Abramov'un öğrencilerinden güvenli sonuç

İkinci yarı tamamen konuk ekibin kontrolünde geçti:

  • 72. dakika ve penaltı: Dinamo forveti Anvarjon Hojimirzayev, kazandıkları penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek takımını öne geçirdi (1:2);

  • 79. dakikada oyuna sonradan giren kahraman: İkinci yarının başında oyuna dahil olan Rasul Yo‘ldoshev, 79. dakikada rakip fileleri havalandırarak Semerkant ekibinin galibiyetini perçinledi (1:3).

Maç raporu:

  • Süper Lig. 27. hafta: Sogdiyona – Dinamo 1:3

  • Goller: Javohir Qahramonov 2' (1:0) — Amadu Dumbiya 33' (1:1), Anvarjon Hojimirzayev 72' pen. (1:2), Rasul Yo‘ldoshev 79' (1:3);

  • Sarı kartlar: Xaris Xaydarevich 48', Amadu Dumbiya 58', Edem Nemanov 59' (hepsi Dinamo);

  • Kırmızı kart: Nodirjon Soyibov 29' (Sogdiyona).

Özbekistan Süper LigiSogdiyonaDinamo SemerkantVadim AbramovFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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