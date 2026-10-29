Dragan Cheran sürpriz bir şekilde Andijon ile sözleşmesini feshetti

Özbekistan Süper Ligi tarihinin en parlak yabancı oyuncularından biri ve 6 kez lig gol kralı olan Dragan Cheran, sezon bitmeden Andijon kulübünden ayrıldı. 39 yaşındaki tecrübeli Sırp forvet, resmi sosyal medya hesapları üzerinden 'Kartallar'a ve taraftarlarına veda ettiğini duyurdu.

Futbolcunun 'Ziga-zaga, teşekkürler' şeklinde paylaştığı kısa ve duygusal mesaj, Özbek futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.

Andijon'daki son günler ve sönen umutlar

Cheran'ın takımdan ayrılışı, birkaç haftadır kadro dışı kalmasının ardından gerçekleşti:

Son maç ve kadro dışı kalma: Sırp golcü, son olarak 15 Ekim'de Süper Lig kapsamında oynanan Qizilqum maçında (0:1) forma giymişti;

İki maçlık ara: Ardından gelen iki karşılaşmada forvet oyuncusu Andijon'un maç kadrosuna alınmadı ve kulüp yönetimiyle ilişkilerinin sona erdiği netleşti;

Sezon istatistikleri: Cheran, bu sezon Andijon formasıyla çıktığı toplam 22 resmi maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.

Özbek futbolunda silinmez bir iz: 2016'da başlayan büyük yolculuk

Dragan Cheran, Özbekistan milli ligi tarihine adını altın harflerle yazdıran az sayıdaki yabancı oyuncudan biridir:

10 yıllık kariyer: 2016 yılından bu yana Özbekistan kulüplerinde düzenli olarak forma giymektedir;

Nasaf ve Paxtakor dönemi: Sırp yıldız, kariyerinin en önemli ve başarılı yıllarını Qarshi'nin Nasaf ve Taşkent'in Paxtakor kulüplerinde geçirdi;

Rekor düzeyde gol krallığı: Dragan Cheran, tam 6 kez Özbekistan Süper Ligi'nde gol kralı olarak 'Altın Ayakkabı' ödülünü kazandı; bu başarı, bağımsız lig tarihimizdeki mutlak rekorlardan biridir.

Deneyimli golcünün futbol kariyerini noktalayıp noktalamayacağı veya yeni bir kulüpte devam edip etmeyeceği konusunda henüz resmi bir karar verilmedi. Ancak Andijon'a vedası, Süper Lig'de bir dönemin sona yaklaştığının işareti olarak görülüyor.