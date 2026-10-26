Abramov, Dinamo'nun 90+2'de kaçırdığı galibiyetin nedenlerini açıkladı
Özbekistan Süper Ligi'nin 25. haftası kapsamında Semerkant'ta oynanan Dinamo ve Andijon maçındaki beraberliğin (1:1) ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Vadim Abramov basın toplantısına katılarak takımının oyununu sert ve tavizsiz bir şekilde değerlendirdi.
Semerkant ekibinin hocası, 85. dakikada gol bulmalarına rağmen 90+2. dakikada galibiyeti kaçırmalarına yol açan savunma ve kaleci hatalarını açıkça dile getirdi.
“Kale çizgisinde top beklemek olmaz”: Abramov'dan kaleciye tepki
Son dakikalardaki dramatik durumu analiz eden teknik adam, sorunların temelinde güvensizliğin yattığını belirtti:
Rakibin zorluk çıkarmadığı pozisyon: “O pozisyonda rakip hiçbir zorluk yaratmadı. Sadece top ileri şişirildi ve rakip karşı karşıya kaldı. Bu şaşırtıcı, değil mi? Aynı hatalar tekrarlanıyor,” dedi uzman isim.
Kalecinin pasifliği: Abramov, kalecinin topun kendisine gelmesini bekleyip çizgide çakılı kalmak yerine, havadan gelen topu kontrol etmek için cesurca ileri çıkması gerektiğini vurguladı.
Zincirleme reaksiyon ve psikolojik baskı: Kalecinin güvensiz hareketleri nedeniyle savunma oyuncuları da endişeye kapıldı, topa müdahaleler düzensizleşti ve bu durum savunma hattındaki istikrarı bozdu.
Zorunlu değişiklikler: Kadroda neden yeni isimler var?
Teknik direktör, takımın alışılmış oyununu sergileyememesinin nedenini kadrodaki ciddi eksiklikler ve cezalı oyunculara bağladı:
Kendi pozisyonunda sadece iki futbolcu: Cezalar ve sakatlıklar nedeniyle savunmada sadece Stefan ve bir oyuncu kendi yerinde oynadı, diğerleri zorunlu olarak farklı bölgelere yerleştirildi.
Yedeklerden ilk 11'e: Semerkant ekibinde, yedek kadrodan çağrılan genç bir futbolcu ilk kez ilk 11'de sahaya sürüldü.
Genç oyuncuya değerlendirme: Abramov, genç oyuncunun ev sahibi olmanın baskısına rağmen ciddi hatalar yapmadan görevini fedakarca yerine getirdiği için ona teşekkür etti.
“Bu en iyi maçlarımızdan biri değildi”
Takımın teknik direktörü, topa sahip olma ve hücumdaki aceleciliğin genel planı bozduğunu ekledi:
Orta sahadaki kayıplar: İlk yarıda futbolcuların topu tutmak yerine aceleyle ileri pas atmaya çalıştıkları ve çok top kaybettikleri belirtildi.
Karar verme hataları: Topun tutulması gereken yerlerde aceleci hücumlara geçildi, şut çekilmesi gereken pozisyonlarda ise yanlış kararlar verildi.
“Tekrar söylüyorum: Bugünkü oyunumuzdan hiç memnun kalmadım. Takımımız çok kötü göründü ve önceki maçlarla kıyaslandığında bu en kötüsüydü,” diyerek sözlerini noktaladı Vadim Abramov.
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