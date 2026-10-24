Özbekistan Kupası yarı finalleri nerede ve ne zaman oynanacak? PFL tartışmalı bir karar açıkladı

·11·Spor
Özbekistan Kupası yarı finalleri nerede ve ne zaman oynanacak? PFL tartışmalı bir karar açıkladı

Profesyonel Futbol Ligi (PFL), Özbekistan Kupası 1/2 final maçlarının tarihlerini ve müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumların isimlerini resmen açıkladı.

Müsabaka takvimi ve lojistiğinde meydana gelen bir dizi değişiklik, stadyumların bakım çalışmaları ve kulüplerin oylama sonuçları neticesinde yarı final maçlarının tarafsız sahalarda düzenlenmesine karar verildi.

Yarı final maçları: 24 Kasım'da iki kritik karşılaşma

PFL ile yarı finale kalan kulüpler arasındaki anlaşmaya göre, her iki yarı final maçı da Kasım ayındaki FIFA günlerinin ardından — 24 Kasım günü oynanacak:

  • Andijon — Lokomotiv: Karşılaşma Olmaliq'taki OKMK Stadyumu'nda oynanacak;

  • OKMK — Navbahor: Mücadele Taşkent'teki Lokomotiv Stadyumu'nda düzenlenecek.

Taşkent'teki merkezileştirilmiş plan neden değişti?

Başlangıçta finale kadar olan belirleyici maçların başkentte merkezileştirilmiş bir düzende oynanması planlanıyordu. Ancak süreç şu faktörlerden etkilendi:

  • Stadyumların kapanması: Taşkent'teki ana arenalar olan Bunyodkor, Jar ve Olimpiya stadyumlarının çimleri bakım nedeniyle kapatıldı, Paxtakor arenasında ise tribün yenileme çalışmaları devam ediyor;

  • Vadi seçeneğinin reddedilmesi: Lig, 1/2 finali Namangan ve Fergana'da oynatıp finali Namangan'daki Merkez Stadyum'a verme teklifini öne sürmüştü. Ancak bunun için 4 kulübün tam onayı gerekiyordu. Andijon, OKMK ve Lokomotiv kulüpleri önceki plana sadık kalmak yönünde oy kullandığı için bu teklif kabul edilmedi;

  • Uluslararası arena faktörü: Paxtakor ve Nasaf'ın 1/8 finalde, Neftchi'nin ise 1/4 finalde kupaya veda etmesi, yarı finalistler için takvimde uygun günlerin açılmasını sağladı.

Final nerede ve ne zaman oynanacak? İki farklı senaryo

Müsabakanın belirleyici final maçının oynanacağı yer, yarı final sonuçlarına doğrudan bağlı olacak:

  • Taşkent kulüpleri çıkarsa: Eğer finale başkent takımları yükselirse, belirleyici kupa maçı Taşkent şehrinde oynanacak;

  • Vadi derbisi yaşanırsa: Eğer finale Andijon ve Navbahor çıkarsa, belirleyici maç Fergana'daki muhteşem İstiqlol Stadyumu'nda oynanacak;

  • Final tarihi neden belirsiz? Andijon kulübü henüz Süper Lig'de play-off hattından güvenli bir mesafeye çıkma konusunu tam olarak çözemedi. Bu nedenle final tarihi, yarı final maçları sona erdikten sonra Andijon ekibinin ligdeki durumuna göre kesin olarak belirlenecek.

Özbekistan KupasıPFLAndijon FKNavbahorÖzbekistan Futbolu
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kamoliddin Tojiyev İptal Edilen Gol ve Sorunlar Hakkında Açık KonuştuKamoliddin Tojiyev İptal Edilen Gol ve Sorunlar Hakkında Açık Konuştu22 Ağustos 06:54Hakemlik skandalı: VAR uyarısına rağmen haksız penaltı veren Tantashev uzaklaştırıldıHakemlik skandalı: VAR uyarısına rağmen haksız penaltı veren Tantashev uzaklaştırıldı20 Ekim 21:05“Tebas ve Negreira Ligi!”: Real Madrid TV, derbi hakemini topa tuttu“Tebas ve Negreira Ligi!”: Real Madrid TV, derbi hakemini topa tuttu21 Eylül 06:39Süper Lig'de haftanın en iyi 11'i: 20. hafta rüya takımı açıklandıSüper Lig'de haftanın en iyi 11'i: 20. hafta rüya takımı açıklandı7 Eylül 22:28«Bunlar insan olamaz!»: «Paxtakor», iptal edilen golün ardından sert açıklama yaptı«Bunlar insan olamaz!»: «Paxtakor», iptal edilen golün ardından sert açıklama yaptı22 Ağustos 06:45“Paxtakor”un İptal Edilen Golünde VAR Hatası Kabul Edildi“Paxtakor”un İptal Edilen Golünde VAR Hatası Kabul Edildi22 Ağustos 06:31
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi