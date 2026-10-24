Özbekistan Kupası yarı finalleri nerede ve ne zaman oynanacak? PFL tartışmalı bir karar açıkladı

Profesyonel Futbol Ligi (PFL), Özbekistan Kupası 1/2 final maçlarının tarihlerini ve müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumların isimlerini resmen açıkladı.

Müsabaka takvimi ve lojistiğinde meydana gelen bir dizi değişiklik, stadyumların bakım çalışmaları ve kulüplerin oylama sonuçları neticesinde yarı final maçlarının tarafsız sahalarda düzenlenmesine karar verildi.

Yarı final maçları: 24 Kasım'da iki kritik karşılaşma

PFL ile yarı finale kalan kulüpler arasındaki anlaşmaya göre, her iki yarı final maçı da Kasım ayındaki FIFA günlerinin ardından — 24 Kasım günü oynanacak:

Andijon — Lokomotiv: Karşılaşma Olmaliq'taki OKMK Stadyumu'nda oynanacak;

OKMK — Navbahor: Mücadele Taşkent'teki Lokomotiv Stadyumu'nda düzenlenecek.

Taşkent'teki merkezileştirilmiş plan neden değişti?

Başlangıçta finale kadar olan belirleyici maçların başkentte merkezileştirilmiş bir düzende oynanması planlanıyordu. Ancak süreç şu faktörlerden etkilendi:

Stadyumların kapanması: Taşkent'teki ana arenalar olan Bunyodkor, Jar ve Olimpiya stadyumlarının çimleri bakım nedeniyle kapatıldı, Paxtakor arenasında ise tribün yenileme çalışmaları devam ediyor;

Vadi seçeneğinin reddedilmesi: Lig, 1/2 finali Namangan ve Fergana'da oynatıp finali Namangan'daki Merkez Stadyum'a verme teklifini öne sürmüştü. Ancak bunun için 4 kulübün tam onayı gerekiyordu. Andijon, OKMK ve Lokomotiv kulüpleri önceki plana sadık kalmak yönünde oy kullandığı için bu teklif kabul edilmedi;

Uluslararası arena faktörü: Paxtakor ve Nasaf'ın 1/8 finalde, Neftchi'nin ise 1/4 finalde kupaya veda etmesi, yarı finalistler için takvimde uygun günlerin açılmasını sağladı.

Final nerede ve ne zaman oynanacak? İki farklı senaryo

Müsabakanın belirleyici final maçının oynanacağı yer, yarı final sonuçlarına doğrudan bağlı olacak: