France Football yöneticisi 2026 Ballon d'Or'un perde arkasını açıkladı

·82·Spor
France Football yöneticisi 2026 Ballon d'Or'un perde arkasını açıkladı

Londra'da düzenlenen 2026 Ballon d'Or töreninin ardından futbol kamuoyundaki en büyük sorulardan biri yanıt buldu: Dünya Kupası şampiyonu ve La Liga galibi olan 19 yaşındaki fenomen Lamine Yamal neden büyük ödülü kazanamadı? Bu konuya France Football Genel Yayın Yönetmeni ve ödül sorumlusu Vincent Garcia Sport.es gazetesine verdiği röportajda açıklık getirdi.

Garcia'ya göre, İspanya milli takımı üyeleri arasındaki oyların bölünmesi ve Barcelona orta sahası Rodrinin yüksek puanları, Yamal'ın büyük ödülü almasına engel oldu.

Oyların dağılımı ve takım futbolu fenomeni

Vincent Garcia, oylamadaki belirleyici psikolojik ve taktiksel faktörleri açıkça anlattı:

  • İspanyol yıldızların rekabeti: «Bence dünya şampiyonu olan İspanya kadrosunda oylar Rodri ve Lamine Yamal arasında bölündü. Rodri, Lamine'ye gidebilecek kritik oyların bir kısmını kendine çekti» dedi.

  • Bireysel yıldız değil, bütüncül takım: İspanya milli takımı 2026 Dünya Kupası'nda bireylere değil, bütüncül bir sisteme dayalı oynadı. Bu nedenle jüri için tek bir oyuncunun kişisel rolünü öne çıkarmak zorlaştı.

  • Yamal'ın turnuva performansı: Organizasyon yetkilisine göre, Lamine turnuvaya sakatlıkla başladı ve turnuva boyunca sadece bir gol attı; bu durum değerlendirmede dikkate alındı.

Harry Kane'in avantajı ve kişisel oy itirafı

Etkinlik sorumlusu, kazanan Harry Kane'in üstünlüğü ve kendi tercihi hakkında da konuştu:

  • Kane'in mükemmel sezonu: «Harry Kane'e gelince, o gerçekten büyük bir golcü. Jüri, onu tüm adaylar arasında en mükemmel uyumlu nitelikleri sergileyen oyuncu olarak gördü» dedi Garcia.

  • Beklenmedik kişisel oy: Vincent Garcia, kendisinin de kazanamayan bir adaya oy verdiğini itiraf etti: «Ben de kazanamayan bir oyuncuya oy verdim. Bence o da ödülü fazlasıyla hak ediyordu. Bu konuda detayları Cumartesi günü öğreneceksiniz.»

2026 Ballon d'Or ilk dört sıralaması

Sıra

Oyuncu

Kulübü ve Milli Takımı

Elde ettiği ana başarı

1

Harry Kane

Bayern Münih / İngiltere

Ballon d'Or sahibi, sezonda 73 gol

2

Kylian Mbappé

Real Madrid / Fransa

İkinci sıra sahibi

3

Lamine Yamal

Barcelona / İspanya

Kopa Trophy sahibi, Dünya Kupası galibi

4

Rodri

Barcelona / İspanya

Dünya Kupası galibi, oyları bölen isim

Ballon d'Or 2026Lamine YamalHarry KaneVincent GarciaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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