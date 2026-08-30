Nefes kesen gerilim: Chelsea ve Brighton'dan Premier Lig'de yılın maçı!

·1·Spor
Nefes kesen gerilim: Chelsea ve Brighton'dan Premier Lig'de yılın maçı!

İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftası, taraftarlara uzun süre unutulmayacak bir süper mücadeleye sahne oldu. Londra'daki Stamford Bridge stadyumunda oynanan Chelsea ile Brighton arasındaki karşılaşma, gerçek bir gol şölenine ve drama dönüşerek ev sahibinin 4-3'lük zorlu galibiyetiyle sona erdi.

Karşılaşma, ilk dakikalardan hakemin son düdüğüne kadar yüksek tempo ve hücum ağırlıklı bir ruhla geçti.

4-3'lük gerilimin kroniği ve gol şöleni

Maç boyunca her iki takım taraftarını da heyecanlandıran önemli anlar:

  • Chelsea'nin hızlı başlangıcı: Ev sahibi ekipte henüz 4. dakikada Romeo Lavia perdeyi açtı. 14. dakikada ise Morgan Rogers'ın isabetli pası sonrası Pedro Neto skoru 2-0'a getirdi;

  • Joao Pedro'nun resitali ve kendi kalesine golü: 32. dakikada Joao Pedro, 'Maviler'in üçüncü golünü kaydetti. Ancak 63. dakikada beklenmedik bir şekilde kendi kalesine gol atarak rakibinin farkı azaltmasına 'yardımcı' oldu;

  • Palmer'ın vuruşu ve son gerilimli dakikalar: 36. dakikada Brighton adına Malick Yalcouyé topu ağlara gönderirken, 74. dakikada Cole Palmer, tam da Joao Pedro'nun pası sonrası Chelsea'nin 4. golünü attı. 90+6. dakikada Pascal Gross bir gol daha atarak heyecanı zirveye taşısa da, Londralılar galibiyeti korumayı başardı.

Maç raporu ve takım kadroları

  • Premier Lig, 2. Hafta

  • Chelsea — Brighton 4:3

  • Goller: Lavia (4), Neto (14), Joao Pedro (32), Palmer (74) — Yalcouyé (36), Joao Pedro (63, k.k.), Gross (90+6).

  • Chelsea ilk 11: Emiliano Martinez, Wesley Fofana, Maxence Lacroix, Levi Colwill, Pedro Neto, Malo Gusto, Romeo Lavia, Jorrel Hato, Cole Palmer, Morgan Rogers, Joao Pedro.

  • Brighton ilk 11: Bart Verbruggen, Mats Wieffer, Luka Vuskovic, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Pascal Gross, Ferdi Kadioglu, Diego Gomez, Malick Yalcouyé, Maxim De Cuyper, Charalampos Kostoulas.

ChelseaBrightonPremier LigFutbolİngiltere
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

La Liga: Real Madrid - Malaga maçının ilk 11'leri açıklandıLa Liga: Real Madrid - Malaga maçının ilk 11'leri açıklandıBugün, 19:404 maçta 4 galibiyet: Karimov, Lugano'nun galibiyetini korumasına yardımcı oldu4 maçta 4 galibiyet: Karimov, Lugano'nun galibiyetini korumasına yardımcı olduBugün, 19:37Hansi Flick, Lamine Yamal'in durumu hakkında neler söyledi?Hansi Flick, Lamine Yamal'in durumu hakkında neler söyledi?Bugün, 18:50Umar Nurmagomedov korkunç nakavt sonrası hayranlarına seslendiUmar Nurmagomedov korkunç nakavt sonrası hayranlarına seslendiBugün, 17:53Paxtakor, savunmacı Abdumajidov'u neden Fransız kulübüne satmak istemedi?Paxtakor, savunmacı Abdumajidov'u neden Fransız kulübüne satmak istemedi?Bugün, 17:52Real Madrid içinde Mourinho'nun dönüşü hakkında neler konuşuluyor?Real Madrid içinde Mourinho'nun dönüşü hakkında neler konuşuluyor?Bugün, 17:46
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)