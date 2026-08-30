Nefes kesen gerilim: Chelsea ve Brighton'dan Premier Lig'de yılın maçı!

İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftası, taraftarlara uzun süre unutulmayacak bir süper mücadeleye sahne oldu. Londra'daki Stamford Bridge stadyumunda oynanan Chelsea ile Brighton arasındaki karşılaşma, gerçek bir gol şölenine ve drama dönüşerek ev sahibinin 4-3'lük zorlu galibiyetiyle sona erdi.

Karşılaşma, ilk dakikalardan hakemin son düdüğüne kadar yüksek tempo ve hücum ağırlıklı bir ruhla geçti.

4-3'lük gerilimin kroniği ve gol şöleni

Maç boyunca her iki takım taraftarını da heyecanlandıran önemli anlar:

Chelsea'nin hızlı başlangıcı: Ev sahibi ekipte henüz 4. dakikada Romeo Lavia perdeyi açtı. 14. dakikada ise Morgan Rogers'ın isabetli pası sonrası Pedro Neto skoru 2-0'a getirdi;

Joao Pedro'nun resitali ve kendi kalesine golü: 32. dakikada Joao Pedro, 'Maviler'in üçüncü golünü kaydetti. Ancak 63. dakikada beklenmedik bir şekilde kendi kalesine gol atarak rakibinin farkı azaltmasına 'yardımcı' oldu;

Palmer'ın vuruşu ve son gerilimli dakikalar: 36. dakikada Brighton adına Malick Yalcouyé topu ağlara gönderirken, 74. dakikada Cole Palmer, tam da Joao Pedro'nun pası sonrası Chelsea'nin 4. golünü attı. 90+6. dakikada Pascal Gross bir gol daha atarak heyecanı zirveye taşısa da, Londralılar galibiyeti korumayı başardı.

Maç raporu ve takım kadroları