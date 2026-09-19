EPL'de beklenmedik sansasyon: Brighton, Arsenal'i tarihi bir skorla dağıttı

İngiltere Premier Ligi'nin 5. haftasında oynanan karşılaşmalar futbol kamuoyuna gerçek sürprizler sundu. Ligin zirvesinde yer alan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Londra kulübü Arsenal, deplasmanda Brighton'a konuk oldu ve taraftarlarını şoke eden ağır bir mağlubiyet aldı. Mikel Arteta'nın öğrencileri, kalelerinde gördükleri 3 cevapsız golle sezonun ilk yenilgisini tattı.

Martıların bu sansasyonel ve güven verici galibiyeti, onları 10 puanla doğrudan puan tablosunun 3. sırasına taşıdı. Aynı saatlerde oynanan diğer heyecanlı maçlarda Everton kendi evinde Ipswich'i tek golle geçerken, Newcastle ise sezon başında herkesi şaşırtan Hull City'nin hızını 2-1'lik skorla kesti.

Peki, Saka, Odegaard, Havertz ve Bruno Guimarães gibi elit yıldızlara sahip Arsenal, Brighton karşısında neden bu kadar çaresiz kaldı? Arteta'nın taktiği nerede hata verdi ve bu ağır mağlubiyet Londra ekibinin şampiyonluk yarışındaki planlarına nasıl bir darbe vuracak?

Arsenal'i şoke eden 3 darbe: Brighton maçının kroniği

Amex Stadyumu'ndaki merkezî sansasyonun ana detayları:

Pascal Gross ve açılış golü (31'): Ev sahibinin tecrübeli lideri Pascal Gross, Londra ekibinin savunmasındaki boşluğu affetmeyerek David Raya'nın kalesini havalandırdı (1-0);

Devre sonu soğuk duş (45'): İlk yarının bitimine doğru Kostoulas ikinci golü atarak Arteta'nın takımını zor durumda bıraktı (2-0);

Andres'ten son nokta (57'): İkinci yarıda da toparlanamayan Arsenal, kontra atakta bir gol daha yedi ve skor 3-0'a geldi;

Sezonun ilk mağlubiyeti: Dört haftada 12 puan toplayarak 2. sırada yer alan Londra ekibinin mükemmel serisi sona erdi.

Brighton - Arsenal ve 5. haftanın diğer maçlarının raporu

EPL 5. haftasında tamamlanan 3 karşılaşmanın tam resmi protokolü:

Maç Skor Gol atanlar Takımların puanları ve sıralaması Brighton - Arsenal 3 : 0 Gross 31', Kostoulas 45', Andres 57' Brighton (10 puan, 3. sıra) / Arsenal (12 puan, 2. sıra) Newcastle - Hull City 2 : 1 Willock 3', Hall 7' - Cho 67' Newcastle (8 puan, 8. sıra) / Hull City (8 puan, 7. sıra) Everton - Ipswich 1 : 0 Barry 11' Everton (9 puan, 5. sıra) / Ipswich (6 puan, 11. sıra)

Brighton kadrosu: Verbruggen, Kadioglu, Vushkovich, Struyk, Boskali, Gross, Ayari, Gomes, Andres, de Kuyper, Kostulas;

Arsenal kadrosu: Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimarães, Saka, Odegaard, Solis, Havertz.

Newcastle'ın şimşek gibi başlangıcı ve Everton'ın 1-0'lık iradesi

Haftanın diğer iki karşılaşmasındaki önemli noktalar:

Kargaların 7 dakikalık fırtınası: Newcastle, kendi sahasında Hull City'ye karşı maça hızlı başladı; 3. dakikada Joe Willock ve 7. dakikada Lewis Hall'un golleriyle maçın kaderini belirledi; konuk ekibin 67. dakikadaki golü sansasyonu engellemeye yetmedi;

Liverpool'da savunma ustalığı: Goodison Park'ta Everton, Louie Barry'nin 11. dakikada attığı tek golü maç sonuna kadar korudu ve zorlu mücadeleden 3 puan çıkararak 9 puanla 5. sıraya yükseldi.

Taktik analiz: Uzmanlar Arsenal'in çöküşü hakkında

İngiliz futbolu analistleri ve uzmanlarının temel sonuçları:

Merkezdeki bağlantı kopukluğu: Declan Rice ve yeni transfer Bruno Guimarães ikilisi, orta sahayı Brighton'ın hızlı presine teslim etti ve rakibin kontra ataklarını durduramadı;

Martıların mükemmel oyun planı: Ev sahibi ekip topla daha az oynamasına rağmen, kanatlardan organize edilen hızlı dikey hücumlarla Arsenal savunma hattını paramparça etti;

Psikolojik sınav: Önceki haftalarda güven veren Arteta'nın takımı için 0-3'lük bu ağır darbe, şampiyonluk yarışındaki istikrar hakkında ciddi soruları gündeme getiriyor.

Brighton'daki bu ağır mağlubiyet, EPL'de her dev kulübün tek bir yanlış taktik yüzünden beklenmedik bir darbe alabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Sizce Arsenal'in Brighton karşısındaki 0-3'lük mağlubiyeti tesadüfi bir tökezleme mi, yoksa Mikel Arteta'nın takımında derin bir taktik kriz mi başlıyor? Bu yılki şampiyonluk yarışında Topçular hâlâ ana favori olabilir mi? Analitik fikir ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve EPL 5. haftasındaki bu sansasyonel maçın özetini tüm futbolseverlerle paylaşın!