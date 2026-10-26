Neftchi penaltıdan öne geçti ancak Al-Ittihad maçın sonunda galibiyeti kaptı
AFC Elit Asya Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 3. haftasında Fergana'nın Neftchi kulübü, kendi sahasında Suudi Arabistan'ın yıldızlarla dolu Al-Ittihad takımını ağırladı. İstiklal Stadyumu'nda geçen çekişmeli ve kıran kırana mücadelede konuk ekip, son dakikada bulduğu golle 2-1'lik geri dönüş galibiyetine imza attı.
Maça aktif başlayan ev sahibi ekip, 17. dakikada penaltıdan bulduğu golle öne geçmesine rağmen, Suudi kulübü dengeyi sağladı ve maçın sonunda galibiyeti getiren golü atmayı başardı.
Maçın kronolojisi: İskanderov'un penaltısı ve konuk ekibin cevabı
İstiklal Stadyumu'ndaki taraftarlar yüksek tempolu ve duygusal anlara sahne olan bir maça tanıklık etti:
17. dakika — Jamshid Iskanderov'un vuruşu: Maçın başında üstünlüğü ele alan ev sahibi ekip, 17. dakikada penaltı kazandı. Jamshid Iskanderov penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek Fergana ekibini öne geçirdi;
34. dakika — Houssem Aouar dengeyi sağladı: Suudi ekibi oyunun kontrolünü hızla eline almaya çalıştı ve 34. dakikada Cezayirli yetenekli orta saha oyuncusu Houssem Aouar skoru eşitledi;
90. dakika — En-Nesyri'den son saniye golü: Normal sürenin bitimine kısa bir süre kala oyuna sonradan giren Youssef En-Nesyri, serbest vuruştan harika bir gol atarak Al-Ittihad'a kritik üç puanı kazandı.
Puan durumu ve bir sonraki durak: Maskat yolculuğu
Bu sonuç, takımların grup aşamasındaki şanslarını doğrudan etkiledi:
9. sıra: Bu mağlubiyetin ardından Islombek Ismoilov'un öğrencileri 3 puanla puan tablosunun 9. sırasında yer alıyor;
Tarafsız sahada kritik maç: Fergana ekibi, 4. hafta maçını 2 Kasım'da deplasmanda İran'ın Traktor kulübüne karşı oynayacak;
Maskat ev sahipliği: Bu karşılaşma tarafsız saha olan Umman'ın başkenti Maskat'ta oynanacak ve alınacak puanlar play-off mücadelesi için belirleyici olabilir.
Elit ACL. Batı Bölgesi. 3. Hafta
Gösterge
Neftchi (Özbekistan)
Al-Ittihad (Suudi Arabistan)
Skor
1
2
Goller
Jamshid Iskanderov (17 pen)
Houssem Aouar (34), Youssef En-Nesyri (90)
Teknik Direktör
Islombek Ismoilov
Jens Wissing (Almanya)
Stadyum
İstiklal, Fergana
26 Ekim 2026
Güncel puan
3 puan (9. sıra)
Galibiyet sonrası liderler arasında
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