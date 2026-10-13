Elit ACL 2. hafta maçında Neftchi, Al-Nassr'a mağlup oldu

·45·Spor
Elit ACL 2. hafta maçında Neftchi, Al-Nassr'a mağlup oldu

Elit Asya Şampiyonlar Ligi Batı Bölgesi 2. hafta mücadelesinde Özbekistan şampiyonu Fergana'nın Neftchi kulübü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park stadyumunda yıldızlarla dolu Al-Nassr takımına konuk oldu. Çekişmeli geçen karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Mücadele, dünya futbolunun yıldızı Cristiano Ronaldo'nun yeni bir kilometre taşına ulaşması ve Fergana ekibinin ikinci yarıdaki sert direnişiyle akıllarda kaldı.

Ronaldo'dan 981. gol ve ilk yarı baskısı

Suudi kulübü ilk yarıdan itibaren inisiyatifi ele almaya çalıştı:

  • Skorun açılışı: 33. dakikada Al-Nassr'ın Brezilyalı orta sahası Angelo, ev sahibini öne geçirdi;

  • Ronaldo'nun tarihi başarısı: 42. dakikada Cristiano Ronaldo Fergana ekibinin kalesini havalandırarak skoru 2-0'a getirdi; bu, Portekizli yıldızın resmi maç kariyerinde attığı 981. gol oldu.

Neftchi'nin golü ve kırmızı kart

İkinci yarıda Fergana kulübünün teknik ekibinin yaptığı değişiklikler hemen sonuç verdi:

  • Alisher Odilov'un umut veren golü: İkinci yarıda oyuna giren Alisher Odilov, 51. dakikada Bento'nun koruduğu kaleyi bularak farkı bire indirdi (2-1);

  • Kırmızı kart ve eksik kalma: Neftchi baskıyı artırdığı sırada 65. dakikada Ikrom Aliboyev hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı ve takım 10 kişi kaldı;

  • Kendi kalesine gol noktayı koydu: 78. dakikada Anvar Gofurov'un talihsiz kendi kalesine golü maçın kaderini belirledi; nihai skor 3-1.

Puan durumundaki vaziyet

Bu karşılaşmanın ardından her iki takımın da 3'er puanı bulunuyor:

  • Neftchi: İlk haftadaki puanıyla averaj farkıyla 7. sırada kaldı;

  • Al-Nassr: İlk galibiyetini alarak 3 puanla 8. sıraya yükseldi.

Özbekistan şampiyonu, kıtanın en güçlü kulüplerinden birine karşı deplasmanda cesur bir oyun sergilese de, beklenmedik kırmızı kart ve hatalar sonunda mağlubiyete yol açtı.

NeftchiAl-NassrCristiano RonaldoElit Asya Şampiyonlar LigiÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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