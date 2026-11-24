AFC Şampiyonlar Ligi Elit 5. hafta maçında Al Qadisiya, güçlü hücum potansiyelini bir kez daha sergiledi. Suudi Arabistan kulübü, Dubai'de Shabab Al Ahli'ye konuk olduğu maçı 5-1 kazandı. Julian Quinones ve Tijjani Reijnders ikişer gol atarak farklı galibiyetin mimarları oldular.

Quinones ilk yarıda duble yaptı

Maçta gol perdesi çok erken açıldı. Julian Quinones, 3. dakikada Al Qadisiya'yı öne geçirdi. On dakika sonra, 13. dakikada Meksikalı forvet bir kez daha rakip fileleri havalandırarak duble yaptı.

Takımlar soyunma odasına 2-0'lık skorla gitti. İkinci yarıda ise Suudi ekibi üstünlüğünü daha da artırdı.

Reijnders de iki gol kaydetti

61. dakikada Tijjani Reijnders skoru 3-0'a getirdi. Ancak ev sahibi ekip, 71. dakikada Mateusao ile bir gol bularak cevap verdi.