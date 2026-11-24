Al Qadisiya rakibini 5-1 mağlup etti: Quinones ve Reijnders'ten duble
AFC Şampiyonlar Ligi Elit 5. hafta maçında Al Qadisiya, güçlü hücum potansiyelini bir kez daha sergiledi. Suudi Arabistan kulübü, Dubai'de Shabab Al Ahli'ye konuk olduğu maçı 5-1 kazandı. Julian Quinones ve Tijjani Reijnders ikişer gol atarak farklı galibiyetin mimarları oldular.
Quinones ilk yarıda duble yaptı
Maçta gol perdesi çok erken açıldı. Julian Quinones, 3. dakikada Al Qadisiya'yı öne geçirdi. On dakika sonra, 13. dakikada Meksikalı forvet bir kez daha rakip fileleri havalandırarak duble yaptı.
Takımlar soyunma odasına 2-0'lık skorla gitti. İkinci yarıda ise Suudi ekibi üstünlüğünü daha da artırdı.
Reijnders de iki gol kaydetti
61. dakikada Tijjani Reijnders skoru 3-0'a getirdi. Ancak ev sahibi ekip, 71. dakikada Mateusao ile bir gol bularak cevap verdi.
Shabab Al Ahli'nin bu golü maçtaki heyecanı yeniden canlandırmaya yetmedi. 77. dakikada Reijnders bir kez daha rakip kaleyi bularak ikinci golünü kaydetti. 86. dakikada ise Salem maçın skorunu belirledi: 5-1.
Böylece Quinones ve Reijnders'in dubleleri ile Salem'in golü, Al Qadisiya'ya deplasmanda farklı bir galibiyet getirdi.
Al Qadisiya ikinci sıraya yükseldi
Bu galibiyetin ardından puanını 11'e çıkaran Al Qadisiya, puan durumunda ikinci sıraya yerleşti. Takım, oynadığı beş maçta henüz mağlubiyet yüzü görmedi.
Shabab Al Ahli ise 9 puanla beşinci sırada kaldı. Dubai'deki bu mağlubiyet, ev sahibi ekip için sadece farklı bir skor değil, aynı zamanda puan durumunda önemli bir fırsatın kaçırılması anlamına geldi.
Maç detayları
AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 5. Hafta
Shabab Al Ahli — Al Qadisiya — 1:5
Goller: Mateusao, 71 — Julian Quinones, 3, 13; Tijjani Reijnders, 61, 77; Salem, 86.
Al Qadisiya ilk 11'i: Casteels, Al-Shahrani, Nacho Fernandez, Alvarez, Al-Shamat, Reijnders, Weigl, Al-Juwayr, Sani, Sangare, Quinones.
Oyuna sonradan girenler: Al-Ammar (65), Salem (75), Al-Qahtani (90+1).
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