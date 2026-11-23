Bu sonucun ardından Neftchi puanını 5'e yükselterek turnuva tablosunda 9. sırada yer alıyor. Riyad kulübü Al Hilal ise 10 puanla 2. sırada bulunuyor.

Aradan sonra 49. dakikada Abror Ismoilov isabetli şutuyla farkı bire indirdi. 70. dakikada ise rakip oyuncu Akchichek kendi kalesine gol atınca Neftchi dengeyi sağladı — 2:2 .

AFC Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fergana'nın Neftchi kulübü kendi sahasında Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımını ağırladı. İstiklol Stadyumu'nda gerçekleşen, gollerle dolu ve tempolu karşılaşmada 2:2 skoruyla nefes kesen bir beraberlik kaydedildi.

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İstatistikler Neftchi Al Hilal Final skoru 2 2 Goller Abror Ismoilov (49'), Akchichek (70' kendi kalesine) Ollie Watkins (21'), Gabriel Martinelli (28') Puan ve sıra 5 puan (9. sıra) 10 puan (2. sıra) Tarih ve stadyum 23 Kasım, Fergana, İstiklol 23 Kasım, Fergana, İstiklol

Maç raporu ve kadrolar

Elit ACL. 5. hafta Neftchi — Al Hilal 2:2

23 Kasım, Fergana, İstiklol

Goller: Abror Ismoilov (49), Akchichek (70 k.k.) — Ollie Watkins (21), Gabriel Martinelli (28).

Neftchi: Botirali Ergashev, Farrux Sayfiyev, Michel Augusto, Anvar G‘ofurov, Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Ikrom Aliboyev, Yan Sasse (Kouao, 67), Jamshid Iskanderov (Vladimir Yovovich, 67), Abror Ismoilov (Ratinio, 67), Alisher Odilov (Xurshid G‘iyosov, 81), Markus Forss (Zoran Marushich, 81).

Al Hilal: Bounou, Akchichek, Lajami (Tambakti, 78), Koulibaly, Hernandez (Al Harbi, 70), Neves, Milinkovic-Savic, Kanno (Al Dawsari, 70), Martinelli, Summerville, Watkins.

Sizce Al Hilal karşısında alınan bu beraberlik, Neftchi'nin Elit ACL'nin sonraki turlarında daha yüksek hedefler için mücadele etmesini nasıl etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz!