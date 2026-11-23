0:2'den 2:2'ye: Neftchi, Al Hilal karşısında nasıl puan aldı?
AFC Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fergana'nın Neftchi kulübü kendi sahasında Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımını ağırladı. İstiklol Stadyumu'nda gerçekleşen, gollerle dolu ve tempolu karşılaşmada 2:2 skoruyla nefes kesen bir beraberlik kaydedildi.
Karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip üstünlük sağladı: 21. dakikada Ollie Watkins skoru açarken, 28. dakikada Gabriel Martinelli farkı ikiye çıkardı. Ancak Islom Ismoilov öğrencileri ikinci yarıda oyun temposunu ciddi şekilde artırarak durumu değiştirdi.
İkinci yarıdaki geri dönüş ve turnuvadaki durum
Aradan sonra 49. dakikada Abror Ismoilov isabetli şutuyla farkı bire indirdi. 70. dakikada ise rakip oyuncu Akchichek kendi kalesine gol atınca Neftchi dengeyi sağladı — 2:2.
Bu sonucun ardından Neftchi puanını 5'e yükselterek turnuva tablosunda 9. sırada yer alıyor. Riyad kulübü Al Hilal ise 10 puanla 2. sırada bulunuyor.
İstatistikler
Neftchi
Al Hilal
Final skoru
2
2
Goller
Abror Ismoilov (49'), Akchichek (70' kendi kalesine)
Ollie Watkins (21'), Gabriel Martinelli (28')
Puan ve sıra
5 puan (9. sıra)
10 puan (2. sıra)
Tarih ve stadyum
23 Kasım, Fergana, İstiklol
23 Kasım, Fergana, İstiklol
Maç raporu ve kadrolar
Elit ACL. 5. hafta Neftchi — Al Hilal 2:2
23 Kasım, Fergana, İstiklol
Goller: Abror Ismoilov (49), Akchichek (70 k.k.) — Ollie Watkins (21), Gabriel Martinelli (28).
Neftchi: Botirali Ergashev, Farrux Sayfiyev, Michel Augusto, Anvar G‘ofurov, Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Ikrom Aliboyev, Yan Sasse (Kouao, 67), Jamshid Iskanderov (Vladimir Yovovich, 67), Abror Ismoilov (Ratinio, 67), Alisher Odilov (Xurshid G‘iyosov, 81), Markus Forss (Zoran Marushich, 81).
Al Hilal: Bounou, Akchichek, Lajami (Tambakti, 78), Koulibaly, Hernandez (Al Harbi, 70), Neves, Milinkovic-Savic, Kanno (Al Dawsari, 70), Martinelli, Summerville, Watkins.
Sizce Al Hilal karşısında alınan bu beraberlik, Neftchi'nin Elit ACL'nin sonraki turlarında daha yüksek hedefler için mücadele etmesini nasıl etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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