Pakhtakor, AFC Şampiyonlar Ligi Elit 5. hafta maçında Suudi Arabistan’da Al-Ittihad’a 0-2 mağlup oldu. Maçın ardından Taşkent ekibinin teknik direktörü Emilian Karas, takımın yaptığı hatalar, değerlendirilemeyen fırsatlar ve genç oyuncular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Pakhtakor için AFC Şampiyonlar Ligi Elit’teki durum giderek zorlaşıyor. Cidde’de Al-Ittihad’a karşı oynanan maçta her iki yarıya da kötü başlayan takım, rakip kalede gol bulamadı. Teknik direktör Emilian Karas ise mağlubiyetin nedenlerini gizlemedi: Ona göre takım, kritik anlarda tecrübe ve beceri eksikliği yaşadı.

Karas: "Gollerle sonuçlanan hatalar yaptık"

Maç sonu basın toplantısında Emilian Karas, takımının oyununu analiz etti. Teknik direktör, Pakhtakor’un her iki yarıya da iyi başlayamadığını ve bunun rakibe gol atma fırsatı verdiğini vurguladı.

“Her iki yarıya da kötü başladık ve gollerle sonuçlanan hatalar yaptık. Sonrasında toparlandık. Birkaç gol pozisyonu yarattık ancak bunları değerlendirmede tecrübe ve beceri eksikliği yaşadık. Ev sahibini galibiyetten dolayı tebrik ederim,” dedi uzman isim.

Karas’ın sözlerinden de anlaşıldığı üzere, Pakhtakor sadece savunma hataları nedeniyle değil, hücumdaki fırsatları değerlendiremediği için de mağlup oldu.