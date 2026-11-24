Emilian Karas, Al-Ittihad mağlubiyeti sonrası Pakhtakor'daki sorunu açıkladı
Pakhtakor, AFC Şampiyonlar Ligi Elit 5. hafta maçında Suudi Arabistan’da Al-Ittihad’a 0-2 mağlup oldu. Maçın ardından Taşkent ekibinin teknik direktörü Emilian Karas, takımın yaptığı hatalar, değerlendirilemeyen fırsatlar ve genç oyuncular hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Pakhtakor için AFC Şampiyonlar Ligi Elit’teki durum giderek zorlaşıyor. Cidde’de Al-Ittihad’a karşı oynanan maçta her iki yarıya da kötü başlayan takım, rakip kalede gol bulamadı. Teknik direktör Emilian Karas ise mağlubiyetin nedenlerini gizlemedi: Ona göre takım, kritik anlarda tecrübe ve beceri eksikliği yaşadı.
Karas: "Gollerle sonuçlanan hatalar yaptık"
Maç sonu basın toplantısında Emilian Karas, takımının oyununu analiz etti. Teknik direktör, Pakhtakor’un her iki yarıya da iyi başlayamadığını ve bunun rakibe gol atma fırsatı verdiğini vurguladı.
“Her iki yarıya da kötü başladık ve gollerle sonuçlanan hatalar yaptık. Sonrasında toparlandık.
Birkaç gol pozisyonu yarattık ancak bunları değerlendirmede tecrübe ve beceri eksikliği yaşadık. Ev sahibini galibiyetten dolayı tebrik ederim,” dedi uzman isim.
Karas’ın sözlerinden de anlaşıldığı üzere, Pakhtakor sadece savunma hataları nedeniyle değil, hücumdaki fırsatları değerlendiremediği için de mağlup oldu.
Teknik direktör neden ilk yarıda değişiklik yaptı?
Pakhtakor hocası, maç sırasında neden erken oyuncu değişikliğine gittiğini de açıkladı. Ona göre takımın hücumda daha aktif olması ve durumu değiştirmesi gerekiyordu.
“Hücuma geçmemiz gerektiği için ilk yarıda değişiklik yaptık. Kadromuzdaki genç oyuncular bu tür maçlarda tecrübe kazanıyor,” şeklinde yorumladı Karas.
Yani teknik direktör için bu maç sadece sonuç açısından değil, genç oyuncuların üst düzey uluslararası maçlarda pişmesi açısından da önemliydi.
Pakhtakor puan durumunda zor durumda
Al-Ittihad mağlubiyetinden sonra takımların puan durumundaki hali şu şekilde oluştu:
Al-Ittihad — 7 puan, 8. sıra;
Pakhtakor — 2 puan, 15. sıra.
Taşkent ekibi için turnuvanın bir sonraki maçları büyük önem taşıyor. Takımın kaybedilen puanları telafi etmesi ve turnuvadaki şansını koruması için galibiyetlere ihtiyacı var.
“Aslanlar”ı Tractor karşısında önemli bir maç bekliyor
Pakhtakor, AFC Şampiyonlar Ligi Elit’teki bir sonraki maçını 7 Aralık’ta İran’ın Tractor takımına karşı oynayacak.
Karşılaşmanın Taşkent saatiyle 18:45’te başlaması planlanıyor. Bu maç, Taşkent ekibi için turnuvadaki durumu düzeltmek adına önemli bir fırsat olacak.
Karas’ın öğrencileri, Cidde’de yapılan hatalardan ders çıkararak bir sonraki maçta daha etkili bir oyun sergilemeli. Aksi takdirde, takımın turnuvadaki geleceği daha da zorlaşabilir.
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