Elit ACL 3. Hafta: Özbek kulüplerinin bugünkü maçları ne zaman ve nerede?
Bugün, 26 Ekim'de Asya'nın en prestijli kulüp turnuvası olan Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları başlıyor. Bu tur, Özbek kulüpleri için önemli sınavlara sahne olacak; ülkenin son şampiyonu Fergana'nın Neftchi kulübü, kendi sahasında Suudi Arabistan'ın yıldızlar topluluğu Al-Ittihad takımını ağırlayacak.
Başkent temsilcisi Pakhtakor ise bu akşam Irak deplasmanına giderek Bağdat'ta yerel Air Force (Al-Quwa Al-Jawiya) kulübüne karşı sahaya çıkacak.
Fergana'daki süper karşılaşma ve Bağdat seferi
Her iki maç da takımların gruptaki sıralaması ve play-off şansları için stratejik öneme sahip:
Neftchi — Al-Ittihad (Fergana): Geride kalan ilk iki haftada 3 puan toplayan Fergana kulübü, kendi taraftarları önünde Suudi süper kulübüne karşı mücadele verecek. Maç yerel saatle 18:45'te başlayacak;
Air Force — Pakhtakor (Bağdat): İki beraberlik alarak hanesinde 2 puanı bulunan 'Aslanlar', Bağdat'taki görkemli Medine Stadyumu'nda önemli bir galibiyet almaya çalışacak. Maç Taşkent saatiyle 23:15'te başlayacak;
Turnuva tablosundaki durum: Turnuvanın ilk aşamasında toplanan her puan çok değerli olup, bu turun sonuçları Özbek kulüplerinin bir sonraki tura giden yoldaki adımlarını belirleyebilir.
Elit ACL | 3. Hafta takvimi ve maç saatleri
(Maçların başlama saatleri Taşkent saatiyle belirtilmiştir)
Maç
Saat
Stadyum
Şehir
Mevcut Puanlar
Neftchi — Al-Ittihad
18:45
İstiklal
Fergana, Özbekistan
Neftchi — 3 puan
Air Force — Pakhtakor
23:15
Medine
Bağdat, Irak
Pakhtakor — 2 puan
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