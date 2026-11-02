90+9. dakikada drama: Neftchi, Umman'da Traktor ile berabere kaldı (video)

·87·Spor
90+9. dakikada drama: Neftchi, Umman'da Traktor ile berabere kaldı (video)

AFC Şampiyonlar Ligi Elit 4. hafta mücadelesinde Özbekistan'ı temsil eden Fergana ekibi Neftchi, Umman'da İran'ın köklü takımı Traktor ile deplasmanda karşılaştı. Son saniyesine kadar büyük çekişmeye sahne olan maç, 2-2'lik dramatik bir beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibine karşı galibiyete çok yaklaşan Fergana ekibi, hakemin uzatma dakikalarına eklediği 9. dakikada yediği golle 3 puandan oldu.

Maçın kronolojisi: Kırmızı kart, oyuncu değişiklikleri ve 90. dakikadan sonra gelen şok final

Maçın ilk yarısı kontrollü geçerken, ikinci 45 dakikada taraftarlar gerçek bir gerilim filmi izledi:

  • Perica'dan hızlı gol (55. dakika): 54. dakikada oyuna giren forvet Stipe Perica, bir dakika sonra rakip fileleri havalandırarak Neftchi'yi öne geçirdi — 0-1;

  • Traktor 10 kişi (62. dakika): İran kulübünün defans oyuncusu Farshad Faraji, sert müdahalesi nedeniyle kırmızı kart görerek takımını zor durumda bıraktı;

  • Strkal'ın cevabı (82. dakika): Bir kişi eksik oynamasına rağmen baskısını artıran ev sahibi ekip, 82. dakikada Tomislav Strkal'ın golüyle skoru eşitledi — 1-1;

  • Jovovic'ten galibiyet golü (90+4. dakika): Maçın son uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren bir diğer yabancı oyuncu Vladimir Jovovic, Fergana ekibini tekrar öne geçiren golü attı — 1-2;

  • 90+9. dakikada şok: Hakemin bitiş düdüğü çalmak üzereyken, 90+9. dakikada Masoud Zayerkazemayn skoru tekrar eşitleyerek maçın sonucunu belirledi — 2-2.

Puan durumundaki vaziyet

Umman'daki zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılan Neftchi, puanını 4'e yükseltti ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit grubunda bir üst tura çıkma şansını korudu.

Resmi maç raporu

  • AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 4. hafta

  • Traktor (İran) — Neftchi (Özbekistan) 2:2

  • Goller: Tomislav Strkal 82, Masoud Zayerkazemayn 90+9 — Stipe Perica 55, Vladimir Jovovic 90+4.

  • Kırmızı kart: Farshad Faraji 62 (Traktor).

Kadrolar:

  • Traktor: Parsa Jafari, Shojae Khalilzadeh, Odiljon Hamrobekov, Tibor Halilovic (Masoud Zayerkazemayn, 84), Danial Esmaeilifar (Seyed Mehdi Hosseini, 84), Sadegh Moharrami (Hadi Habibinejad, 61), Mohammad Naderi, Farshad Faraji, Mohammad Daneshgar (Mahdi Hashemnejad, 46), Shahriyar Moghanlou (Tomislav Strkal, 37), Amirhossein Hosseinzadeh.

  • Neftchi: Botirali Ergashev, Michel Augusto, Bojan Ciger (Khurshid Giyosov, 85), Ibrohimkhalil Yuldoshev, Asilbek Jumayev (Abrorbek Ismoilov, 46), Nurmuhammad Abduganiyev (Stipe Perica, 54), Alisher Odilov, Yan Sasse, Farrukh Sayfiyev, Ratino (Vladimir Jovovic, 76), Markus Forss (Jamshid Iskanderov, 46).

NeftchiAFC Şampiyonlar Ligi ElitTraktorFutbolÖzbekistan
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Neftchi teknik direktörü ciddi eksikleri ve Traktör maçı planlarını açıkladıNeftchi teknik direktörü ciddi eksikleri ve Traktör maçı planlarını açıkladı1 Kasım 23:06Neftchi penaltıdan öne geçti ancak Al-Ittihad maçın sonunda galibiyeti kaptıNeftchi penaltıdan öne geçti ancak Al-Ittihad maçın sonunda galibiyeti kaptı26 Ekim 21:01Elit ACL 3. Hafta: Özbek kulüplerinin bugünkü maçları ne zaman ve nerede?Elit ACL 3. Hafta: Özbek kulüplerinin bugünkü maçları ne zaman ve nerede?26 Ekim 15:26Neftchi, Traktor maçı için ilk 11'ini açıkladıNeftchi, Traktor maçı için ilk 11'ini açıkladıDün 20:32Elit ACL 2. hafta maçında Neftchi, Al-Nassr'a mağlup olduElit ACL 2. hafta maçında Neftchi, Al-Nassr'a mağlup oldu13 Ekim 06:47Neftchi, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ne sansasyonel bir galibiyetle başladı: Marushich, Irak devini dize getirdiNeftchi, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ne sansasyonel bir galibiyetle başladı: Marushich, Irak devini dize getirdi14 Eylül 20:47
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü