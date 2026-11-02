90+9. dakikada drama: Neftchi, Umman'da Traktor ile berabere kaldı (video)
AFC Şampiyonlar Ligi Elit 4. hafta mücadelesinde Özbekistan'ı temsil eden Fergana ekibi Neftchi, Umman'da İran'ın köklü takımı Traktor ile deplasmanda karşılaştı. Son saniyesine kadar büyük çekişmeye sahne olan maç, 2-2'lik dramatik bir beraberlikle sonuçlandı.
İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibine karşı galibiyete çok yaklaşan Fergana ekibi, hakemin uzatma dakikalarına eklediği 9. dakikada yediği golle 3 puandan oldu.
Maçın kronolojisi: Kırmızı kart, oyuncu değişiklikleri ve 90. dakikadan sonra gelen şok final
Maçın ilk yarısı kontrollü geçerken, ikinci 45 dakikada taraftarlar gerçek bir gerilim filmi izledi:
Perica'dan hızlı gol (55. dakika): 54. dakikada oyuna giren forvet Stipe Perica, bir dakika sonra rakip fileleri havalandırarak Neftchi'yi öne geçirdi — 0-1;
Traktor 10 kişi (62. dakika): İran kulübünün defans oyuncusu Farshad Faraji, sert müdahalesi nedeniyle kırmızı kart görerek takımını zor durumda bıraktı;
Strkal'ın cevabı (82. dakika): Bir kişi eksik oynamasına rağmen baskısını artıran ev sahibi ekip, 82. dakikada Tomislav Strkal'ın golüyle skoru eşitledi — 1-1;
Jovovic'ten galibiyet golü (90+4. dakika): Maçın son uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren bir diğer yabancı oyuncu Vladimir Jovovic, Fergana ekibini tekrar öne geçiren golü attı — 1-2;
90+9. dakikada şok: Hakemin bitiş düdüğü çalmak üzereyken, 90+9. dakikada Masoud Zayerkazemayn skoru tekrar eşitleyerek maçın sonucunu belirledi — 2-2.
Puan durumundaki vaziyet
Umman'daki zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılan Neftchi, puanını 4'e yükseltti ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit grubunda bir üst tura çıkma şansını korudu.
Resmi maç raporu
AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 4. hafta
Traktor (İran) — Neftchi (Özbekistan) 2:2
Goller: Tomislav Strkal 82, Masoud Zayerkazemayn 90+9 — Stipe Perica 55, Vladimir Jovovic 90+4.
Kırmızı kart: Farshad Faraji 62 (Traktor).
Kadrolar:
Traktor: Parsa Jafari, Shojae Khalilzadeh, Odiljon Hamrobekov, Tibor Halilovic (Masoud Zayerkazemayn, 84), Danial Esmaeilifar (Seyed Mehdi Hosseini, 84), Sadegh Moharrami (Hadi Habibinejad, 61), Mohammad Naderi, Farshad Faraji, Mohammad Daneshgar (Mahdi Hashemnejad, 46), Shahriyar Moghanlou (Tomislav Strkal, 37), Amirhossein Hosseinzadeh.
Neftchi: Botirali Ergashev, Michel Augusto, Bojan Ciger (Khurshid Giyosov, 85), Ibrohimkhalil Yuldoshev, Asilbek Jumayev (Abrorbek Ismoilov, 46), Nurmuhammad Abduganiyev (Stipe Perica, 54), Alisher Odilov, Yan Sasse, Farrukh Sayfiyev, Ratino (Vladimir Jovovic, 76), Markus Forss (Jamshid Iskanderov, 46).
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