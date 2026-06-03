Honor Robot Phone: Dünyanın İlk Kafes Kameralı Robot Akıllı Telefonu

Honor, MWC 2026 fuarında ilk kez tanıtılan yeni Robot Phone cihazı hakkında ek detayları açıkladı. Şirket, bu ürünle sıradan kullanıcılar için karmaşık video çekim süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Geliştiricilere göre, Robot Phone öncelikle profesyonel bir video çekim cihazı olarak tasarlandı. Ixbt.com'un haberine göre .

Cihazın temel özelliği, üst kısmına monte edilmiş motorlu üç eksenli görüntü sabitleme sistemidir (gimbal). Bu sistem, geleneksel akıllı telefon kameralarının sınırlamalarını aşmaya yardımcı oluyor. Kameranın kendisi 200 megapiksel sensörle donatılmıştır ve çekim koşullarına bağlı olarak öne veya arkaya dönebilir. Ayrıca Honor, profesyonel sinema endüstrisinde tanınan ARRI şirketiyle iş birliği içinde gelişmiş görüntü işleme teknolojilerini entegre ediyor.

Robot Phone, yapay zeka (AI) desteğiyle nesne takibi, akıllı çekim asistanı ve otomatik kamera hareketi gibi özelliklere sahiptir. Hareketli mekanizmanın dayanıklılığı konusunda Honor yetkilileri, ilk nesil modelin şirketin amiral gemileri kadar darbelere dayanıklı olduğunu vurguluyor. Ancak suya dayanıklılık konusunda hala yapılması gereken çalışmalar olduğu kabul edildi.

Mühendisler bu konsepti geliştirmek, kompakt bir motor yaratmak ve dengeyi sağlamak için bir yıldan fazla çalıştı. Robot Phone, kullanıcılara manuel ayar yapmadan pürüzsüz ve sinematik kareler çekme imkanı sunan hazır şablonlar sunuyor. Honor CEO'su James Li, bu yenilikçi cihazın 2026'nın üçüncü çeyreğinde satışa çıkacağını doğruladı.