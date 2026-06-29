Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor

·4·Teknoloji
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor

Mobil teknoloji dünyasında, retro tarzı cihazların modern yorumlarla yeniden canlandırılması geleneği devam ediyor. Nokia markası altında telefonlar üreten HMD şirketi, bir zamanlar çok popüler olan Asha serisini yeniden hayata döndürmeye karar verdi. Şirketin resmi sertifikasyon veri tabanında HMD TA-1779 (Type HMD Asha 305) indeksine sahip yeni bir cihaz belirdi; bu da efsanevi modelin modern versiyonunun yakında tanıtılacağına işaret ediyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Hatırlatalım, orijinal Nokia Asha 305 modeli ilk kez 2011 yılında piyasaya sürülmüştü. O dönemde Series 40 platformunda çalışan bu kompakt dokunmatik telefon, basit tuşlu cihazlar ile karmaşık akıllı telefonlar arasında özgün bir "köprü" görevi görmüştü. Günümüzde HMD, bu konsepti yeni bir teknolojik seviyeye taşımayı hedefliyor.

Modern teknoloji ve klasik tasarımın uyumu

Yeni nesil Nokia Asha 305 cihazının temel özelliklerinden biri 4G LTE ağlarını desteklemesidir. Bu, kullanıcılara sadece arama yapma değil, aynı zamanda modern mesajlaşma uygulamalarını ve internet hizmetlerini hızlı bir şekilde kullanma imkanı sunar. Ixbt.com verilerine göre, yeni modelin 2025 sonunda tanıtılan HMD Touch 4G cihazı ile benzer teknik özelliklere sahip olması bekleniyor.

Tahmini teknik özellikler şunları içeriyor:

  • 3,2 inç dokunmatik ekran;
  • Unisoc T127 işlemci;
  • 64 MB RAM ve 128 MB dahili hafıza (genişletilebilir);
  • USB-C portu ve 1950 mAh kapasiteli çıkarılabilir batarya;
  • Touch OS hafifletilmiş işletim sistemi.

İlginç olan şu ki, "Asha" kelimesi Hintçeden çevrildiğinde "umut" anlamına gelir. Zamanında bu seri, gelişmekte olan pazarlar için en uygun fiyatlı ve kaliteli dokunmatik çözümlerden biriydi. Yeni modelin gelişi, sadelik ve dayanıklılığa değer veren kullanıcılar için ideal olabilir.

HMD şirketi son yıllarda Nokia 3310, 8110 ve 6310 gibi klasik modelleri başarıyla güncelledi. Gizmochina yayınındaki analistlere göre, Asha 305'in dönüşü şirketin retro stratejisindeki bir sonraki önemli adımdır. Bu tür cihazlar genellikle ikinci telefon olarak veya dijital detoks isteyenler arasında yüksek talep görmektedir.

Şu an için yeni Nokia Asha 305 modelinin kesin satış tarihi ve fiyatı resmi olarak açıklanmadı. Ancak sertifikasyon sürecinden geçmiş olması, cihazın seri üretime hazır olduğu anlamına geliyor. Büyük olasılıkla bu telefon önümüzdeki aylarda küresel pazarlarda ve Orta Asya bölgesinde ortaya çıkacaktır.

NokiaAshaHMDAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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