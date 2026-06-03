Yeni Güvenlik Açığı Sitelerin SSD Üzerinden Kullanıcıları İzlemesine Olanak Tanıyor

·48·Teknoloji
Yeni Güvenlik Açığı Sitelerin SSD Üzerinden Kullanıcıları İzlemesine Olanak Tanıyor

Avusturyalı siber güvenlik uzmanları kullanıcıları izlemenin yeni bir yolunu tespit etti. FROST (Fingerprinting Remotely using OPFS-based SSD Timing) adlı bu teknik, web sitelerinin katı hal sürücüleri (SSD) aracılığıyla bilgisayardaki işlemler hakkında veri almasını sağlıyor. En tehlikeli yanı, saldırıyı gerçekleştirmek için kötü amaçlı yazılım yüklemeye veya şüpheli bağlantılara tıklamaya gerek olmaması; özel bir siteyi ziyaret etmek yeterli. Ixbt.com bu konuda haber veriyor.

Saldırı mekanizması, SSD cihazlarının çalışma özelliklerine ve tarayıcıdaki geçici veri depolama sistemine dayanıyor. Site açıldığında birkaç gigabaytlık bir dosya oluşturuyor ve bu da diski yoğun çalışmaya zorluyor. SSD bu dosyayla meşgulken site, veri erişim gecikmelerini ölçüyor. Bu zaman göstergeleri, diskte gerçekleşen diğer işlemlere bağlı olarak değişiyor.

Araştırmacılar, Makine Öğrenimi modeli kullanarak bu gecikmeleri analiz etti. Sonuçta, kullanıcının hangi siteleri ziyaret ettiğini %88,95, hangi uygulamaları kullandığını ise %95,83 doğrulukla belirlemeyi başardılar. Saldırı tarayıcı türünden bağımsızdır: örneğin, Google Chrome üzerinden açılan bir site, Mozilla Firefox veya diğer programlardaki işlemleri izleyebilir.

Deneyler Linux ve macOS sistemlerinde yapılmış olsa da uzmanlar bu yöntemin Windows kullanıcıları için de tehlikeli olduğunu vurguluyor. Araştırmanın yazarı Hannes Weissteiner'a göre, model SSD'ye düzenli olarak erişen herhangi bir etkinliği tanımak üzere eğitilebilir. Bu da izleme kapsamının sıradan sitelerden çok daha geniş olduğu anlamına geliyor.

Geleneksel çerezlerin veya izleme piksellerinin aksine FROST, cihazın fiziksel özelliklerini kullandığından tespit edilmesi ve engellenmesi çok daha zordur. Şu an için bu sorunun hazır bir çözümü bulunmuyor. Uzmanlara göre, güvenlik açığını gidermek için tarayıcıların ve web teknolojilerinin veri depolama mekanizmalarında ciddi değişiklikler yapılması gerekiyor.

SSDSiber GüvenlikGoogle ChromeTeknolojiGizlilik
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi pil durumunu gösteren uygun fiyatlı powerbank tanıttıBugün, 08:52Starlink Dolandırıcılara Karşı Mücadele Başlattı: Terminaller Dünya Genelinde KapatılıyorBugün, 08:28Uzaydan Büyüleyici Kareler: Kozmonotlar Dünya Çevresinde Dört Kez Tur AttıBugün, 07:53Dört adet 50 MP kamera ve 6500 mA·sa pil: Motorola Edge 70 Pro+ tanıtıldıBugün, 07:25iPhone kullanıcıları Max mesajlaşma uygulamasında bildirim alamıyorBugün, 07:22
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak