Rusya'da Elektrik Şebekelerindeki Gizli Kusurları Tespit Eden Dronlar Geliştirildi

Rusya merkezli Aeromaks şirketler grubu mühendisleri, dronlar yardımıyla elektrik iletim hatlarını (EİH) teşhis etme teknolojisini geliştirdi ve patentini aldı. Yeni sistem, insan gözüyle görülmeyen ultraviyole radyasyonu analiz ederek tehlikeli kusurları erken aşamada tespit etmeyi sağlıyor. Ixbt.com'un haberine göre.

Bu yöntemin temeli, «korona deşarjı» olarak adlandırılan olayın kaydedilmesine dayanır. Bu, telin veya izolatörün hasar gördüğü yerde ortaya çıkan ve ultraviyole ışınlar yayan mikroskobik bir şimşektir. Dron üzerindeki yüksek hızlı kamera bu parlamaları yakalar, ardından veriler özel matematiksel algoritmalar kullanılarak işlenir.

Geliştirmenin özgünlüğü, sistemin sadece ışık kaynaklarını işaretlemekle kalmayıp deşarjın titreşimini de analiz etmesidir. Parlamalar elektrik şebekesinin frekansına uygun olarak (50 Hz) ritmik bir şekilde gerçekleşirse, bu ciddi bir kusurun varlığına işaret eder. Düzensiz parlamalar ise arka plan gürültüsü olarak kabul edilir ve dikkate alınmaz.

Mevcut analoglardan farklı olarak Aeromaks sistemi, özel filtreler sayesinde gündüzleri de etkili bir şekilde çalışabilmekte ve kusurun tehlike seviyesini hassas bir şekilde belirleyebilmektedir. Gelecekte, arızaların gelişimini tahmin etmeye ve bakım çalışmalarını planlamaya yardımcı olacak yapay zekanın bu teknolojiye entegre edilmesi planlanmaktadır.