Vivo X500 Pro Max: 200 MP Periskop ve Sony LOFIC Sensör

Vivo'nun yaklaşan amiral gemisi Vivo X500 Pro Max hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Cihazın mühendislik örneği, merkezinde yeni nesil LYT serisine ait 50 megapiksellik Sony LOFIC sensörün bulunduğu üç ana kameraya sahip. Bu 1/1,28 inçlik büyük matrisin görüntü kalitesini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Ixbt.com'un haberine göre .

Kamera sisteminin en belirgin özelliği 200 megapiksellik periskop modülü olacak. 1/1,4 inçlik büyütülmüş sensörle donatılan bu modül, optik ve hibrit yakınlaştırma kalitesini önemli ölçüde artırıyor ve düşük ışık koşullarında bile yüksek detay seviyesi sağlıyor. Konfigürasyonu 50 megapiksellik ultra geniş açılı modül tamamlıyor.

Teknik özelliklere göre akıllı telefon, 2 nanometrelik Dimensity 9600 serisi yonga setiyle güçlendirilecek. Cihaz, 6,85 inçlik, 2K çözünürlüklü ve 144 Hz yenileme hızına sahip düz BOE ekranla gelecek. Digital Chat Station verilerine göre, bu ekran LIPO teknolojisi ile üretilmiştir.

Şu anda Vivo X500 Pro Max prototipi aktif testlerden geçiriliyor. Serinin resmi duyurusunun Eylül ayından önce yapılması beklenmiyor. Hatırlatmak isteriz ki, daha önce Vivo X300 Ultra modeli DxOMark sıralamasında geçen yılki Vivo X300 Pro modelinin gerisinde kalarak üçüncü sırayı almıştı.

Digital Chat Station kaynağı daha önce Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro özelliklerini ve ayrıca Dimensity 9400 yonga setinin Snapdragon 8 Elite platformasından daha önce piyasaya çıkacağını doğru bir şekilde tahmin etmişti.