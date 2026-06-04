Xiaomi pil durumunu gösteren uygun fiyatlı powerbank tanıttı

·62·Teknoloji
Xiaomi pil durumunu gösteren uygun fiyatlı powerbank tanıttı

Xiaomi, Çin'de yeni Xiaomi Power Bank 10000 Pocket Edition 2026 modelini tanıttı. Cihazın fiyatı sadece 19 dolar. Bu gadget'ın özelliği, özel bir pil yönetim sistemiyle donatılmış olmasıdır; kullanıcılar cihazı USB-C portu üzerinden bilgisayara bağlayarak pil durumu hakkında detaylı bilgi alabilirler. Ixbt.com'un haberine göre .

Sistem aracılığıyla şarj döngülerinin tam sayısı, sıcaklık göstergeleri, şarj geçmişi ve pilin genel bozulma seviyesi izlenebilmektedir. Cihaz, Çin'in yeni GB 47372-2026 güvenlik standardına tam uyumludur. Xiaomi'nin verilerine göre, pil hücreleri iğne ile delme, 12 kN basınç altında sıkıştırma ve bir saat boyunca 135°C sıcaklıkta tutma gibi zorlu testlerden başarıyla geçmiştir.

Powerbank 2C+1A port yapılandırmasına sahiptir: yerleşik USB-C kablosu, ek USB-C portu ve standart USB-A portu bulunur. Yerleşik kablo 22,5 W gücünde çift yönlü şarjı destekler. Ayrıca cihaz PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC ve SCP gibi hızlı şarj protokolleriyle uyumludur, bu da onu modern akıllı telefonlar ve tabletler için evrensel kılar.

Güvenliği sağlamak için cihazda kısa devre ve aşırı gerilime karşı 16 aşamalı koruma sistemi bulunur. 10.000 mAh (37 Wh) kapasite uluslararası havacılık standartlarına uygundur, yani uçağa alınmasında sakınca yoktur. Gövde polikarbonat ve ABS plastikten üretilmiş olup, açık kahverengi ve gri-mavi renklerde satışa sunulmuştur.

XiaomiPowerbankTeknolojiGadgetAkü
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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