Google yeni Gemma 4 12B modelini tanıttı

Google Blog'a göre Google, yeni çok modlu yapay zeka modeli Gemma 4 12B'yi tanıttı.

Model, dizüstü bilgisayarlarda yüksek performanslı çok modlu yetenekleri çalıştırmak için geliştirildi. Mobil cihazlara uygun enerji verimliliğini gelişmiş akıl yürütme yeteneğiyle birleştirir.

Gemma 4 12B, şirketin kompakt E4B modeli ile daha güçlü 26 milyar parametreli Uzmanların Karışımı (Mixture of Experts) modeli arasındaki boşluğu dolduruyor. Yeni model, nispeten düşük bellek gereksinimiyle güçlü yetenekler sunuyor.

Bu, Google'ın yerel ses girişini destekleyen ilk orta ölçekli modelidir. Şirketin verilerine göre, Gemma 4 modelleri şimdiye kadar 150 milyondan fazla kez indirildi.

Gemma 4 12B'nin temel özelliği tek bir mimariye sahip olmasıdır. Görüntü ve ses verileri, ayrı çok modlu kodlayıcılar olmadan doğrudan büyük dil modelinin temelinde işlenir.

Model, karmaşık çok aşamalı akıl yürütme ve ajan tabanlı iş akışlarını gerçekleştirebilir. Test sonuçlarına göre performansının Google'ın 26 milyar parametreli modeline yakın olduğu belirtiliyor.

Gemma 4 12B sıradan dizüstü bilgisayarlarda yerel olarak çalışabilir. Bunun için 16 GB VRAM veya birleşik belleğin yeterli olduğu vurgulanıyor.

Model, Apache 2.0 lisansı altında açık kaynak olarak sunuldu. Geliştirici ekosisteminde geniş destek almasıyla da önem taşıyor.

Gemma 4 12B, gecikmeyi azaltmak için Çoklu Token Tahmini (Multi-Token Prediction) teknolojisi ile donatıldı. Bu özellik, modelin yanıt hızını artırmaya hizmet ediyor.

Google'a göre yeni mimari, görüntü ve ses işlemede verimliliği artırıyor. Örneğin, görüntüler için hafif bir gömme modülü kullanılırken, ses sinyali doğrudan metin tokenleriyle aynı boyuttaki uzaya dönüştürülüyor.

Böylece Gemma 4 12B'nin modern çok modlu yapay zeka yeteneklerini günlük cihazlara taşıması bekleniyor. Model, hız ve akıl yürütme kalitesini korurken dizüstü bilgisayarlarda çalışmak üzere tasarlandı.