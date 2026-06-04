Samsung, Galaxy cihazları için önemli bir güvenlik güncellemesi yayınladı

Samsung, Galaxy cihazları için Haziran 2026 güvenlik güncellemesinin ayrıntılarını duyurdu. Bu yama şu anda bazı ülkelerde Galaxy S26 akıllı telefonları için One UI 9.0 beta sürümüne dahil edilmiş durumda ve yakında diğer desteklenen cihazlar için de sunulması bekleniyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Samsung güvenlik bültenine göre, güncelleme toplam 45 güvenlik açığını gideriyor. Bunlardan 33'ü Android sistemine ait olup Google ile iş birliği içinde düzeltildi. Bu açıklardan beşi kritik düzeyde, kalanları ise yüksek risk düzeyinde olarak değerlendirildi.

Diğer 12 düzeltme doğrudan Samsung'un kendi bileşenleriyle ilgili. Özellikle Smart Suggestions, Samsung Account, Samsung Cloud, Theme Manager, sistem ayarları ve One UI arayüzünün diğer öğelerindeki hatalar giderildi.

Sorunların çoğu Android 14, Android 15 ve Android 16 işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda gözlemlendi. Ayrıca Exynos platformları için DRM HDR sürücüsündeki bir güvenlik açığı da kapatıldı.

Önümüzdeki haftalarda Haziran ayı güvenlik yamasının diğer uyumlu Galaxy akıllı telefon ve tabletleri için de aşamalı olarak dağıtılması planlanıyor.