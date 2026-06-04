Silikon Vadisi ev robotlarına hazır mı? Hello Robot yeni bir aşamada

Kaliforniya'nın Martinez şehrinde bulunan Hello Robot girişimi, ev asistanı olan Stretch robotunun dördüncü neslini tanıttı. Silikon Vadisi'ndeki birçok rakibinin aksine, şirket karmaşık insansı robotlar yerine, gerçek evlerde pratik yardım sağlayabilen kompakt cihazlar geliştirmeye odaklanıyor. Stretch, teleskopik bir kol, sensörlü bir kafa ve tekerlekli bir platforma sahip olup, laboratuvar ortamı dışında çalışmak üzere tasarlandı. Techcrunch.com haberi veriyor.

Şirket, 2017 yılında Google'ın eski robotik direktörü Aaron Edsinger ve Georgia Institute of Technology profesörü Charlie Kemp tarafından kuruldu. Hello Robot, yapay zeka alanındaki son gelişmelerden yararlanarak robotları eğitmek için gerekli gerçek dünya verilerini toplamayı hedefliyor. Bullhound Capital'in raporuna göre, robotik alanındaki temel avantaj sadece fikri mülkiyette değil, gerçek dünyada toplanan çalışma saatlerinde de yatıyor.

Stretch robotunun yeteneklerini pratikte test edenlerden biri yatırımcı Keith Platt. 2021 yılında felç kalan Platt, robotu iPhone akıllı telefonundaki sesli uygulama üzerinden kontrol ediyor. Robotun yardımıyla protein kokteyli içebilir, gözlüğünü takabilir veya dişlerini fırçalayabiliyor. Eskiden bu tür basit işler iki saat sürerken, şimdi robot yardımıyla birkaç dakikada tamamlanıyor.

Hello Robot ekibinde, cihazı engelli bireylerin ihtiyaçlarına göre uyarlayan özel terapistler de görev yapıyor. Platt'a göre, başkalarına bağımlı olmamak ve bağımsızlığa kavuşmak sadece hasta için değil, ona bakan yakınları için de manevi açıdan çok önemli. Şu anda Stretch, laboratuvarların dışına çıkıp gerçek evlerde insanlara hizmet vermeye başlayan az sayıdaki projeden biri.