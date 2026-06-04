Waymo robotaksilerinin eski bataryaları enerji şebekelerini besliyor

·50·Teknoloji
Waymo robotaksilerinin eski bataryaları enerji şebekelerini besliyor

Waymo şirketi, hizmet ömrünü tamamlamış robotaksi bataryalarını Kaliforniya ve Teksas'taki elektrik şebekelerini desteklemek için kullanmak üzere enerji depolama şirketi B2U ile bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, Waymo'nun ABD genelinde konuşlandırdığı binlerce robotaksinin bataryaları kullanılamaz hale geldiğinde bunların nasıl bertaraf edileceği sorununa bir çözüm olacak. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şu anda Waymo filosunun büyük çoğunluğunu Jaguar I-Pace elektrikli araçları oluşturuyor, ancak şirket yakın zamanda Çinli otomobil üreticisi Zeekr tarafından üretilen kamyonetleri de test etmeye başladı. Waymo, bu ortaklık çerçevesinde "yüzlerce megavatlık depolama kapasitesi" oluşturulduğunu açıkladı, ancak projenin kesin detaylarını ifşa etmedi.

B2U şirketi, bataryaları geri dönüştürmek yerine, onları yeniden amaçlar için kullanmaya (repurposing) odaklanan sayılı şirketlerden biridir. Önemli bir nokta olarak, Tesla'nın eski teknik direktörü JB Straubel tarafından kurulan ve Alphabet tarafından desteklenen Redwood Materials şirketi de yakın zamanda eski elektrikli araç bataryalarını kullanarak enerji depolama işine başlamıştı.

WaymoRobotaksiB2UElektrikli AraçTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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