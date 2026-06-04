WWDC 2026: Siri güncellemesi ve Apple Intelligence özellikleri

Apple'ın yıllık Worldwide Developers Conference (WWDC 2026) etkinliği yaklaştıkça, teknoloji dünyasında büyük değişiklikler bekleniyor. Etkinlik, Pazartesi günü Pasifik Saati ile 10:00'da başlayacak ve Apple Developer uygulaması, resmi web sitesi ile YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Bu yılki konferansın ana odağında, sesli asistan Siri'nin köklü güncellemesi ve Apple Intelligence sisteminin genişlemesi yer alıyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

En çok beklenen haberlerden biri, Siri'nin yapay zeka (AI) tabanlı büyük güncellemesidir. Artık Siri, bağlamı daha iyi anlayan, çok aşamalı görevleri yerine getirebilen ve uygulamalarla daha doğal iletişim kuran bir asistana dönüşüyor. Verilere göre, güncellenen Siri yeteneklerini artırmak için Google Gemini teknolojisinden yararlanacak. Ayrıca, ChatGPT ve Claude gibi sohbet botlarıyla rekabet edebilecek ayrı bir Siri uygulamasının tanıtılması bekleniyor.

Apple, App Store mağazasına AI ajanlarını entegre etmeyi planlıyor. Bu ajanlar, kullanıcılara yer ayırtma, belgeleri düzenleme ve akıllı ev cihazlarını yönetme gibi günlük görevleri verme imkanı sunacak. Kamera uygulamasında ise yeni bir "Visual Intelligence" bölümü ortaya çıkacak. Bu özellik, Google Image Search yardımıyla nesneleri tanıma imkanı sağlayacak ve Fotoğraf veya Panorama gibi ayrı bir mod olarak konumlanacak.

Photos uygulaması da Apple Intelligence yardımıyla önemli ölçüde iyileştirilecek. Kullanıcılar, yapay zeka yardımıyla fotoğraflardaki gereksiz nesneleri silebilecek ve basit metin komutlarıyla görüntüleri düzenleyebilecek. Image Playground uygulamasında ise görüntü oluşturma kalitesi artacak ve yeni Genmoji özelliği, kullanıcının mesajlaşmalarına uygun özel emojiler önermeye başlayacak.

Son olarak, Wallet uygulamasında da faydalı yenilikler bekleniyor: fişleri bölme özelliği sayesinde kullanıcılar makbuzun fotoğrafını çekerek harcamaları arkadaşları arasında kolayca dağıtabilecek. Ayrıca, kullanıcılar tercihlerine göre AI yardımıyla benzersiz duvar kağıtları oluşturma imkanına sahip olacaklar.