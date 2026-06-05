Dzen platforması Cortex yapay zeka mimarisine geçiyor

·59·Teknoloji
Dzen platforması Cortex yapay zeka mimarisine geçiyor

Dzen platforması, içerik işleme ve dağıtımı için yeni Cortex yapay zeka mimarisine geçiş yaptığını duyurdu. Bu güncelleme, sistemi modüler bir prensibe dayalı olarak yeniden yapılandırmayı hedefliyor. Şirket yetkililerinin sözlerine göre, yeni yapı sadece kullanıcı tıklamalarına yanıt vermekle kalmıyor, aynı zamanda yayınların içeriğini, güncelliğini ve kaynağa olan güveni analiz etme imkanı sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Reformun ana görevi, aşırı bilgi yükü olan bir ortamda haberlerin kökenini belirlemek ve gerçek uzmanlık katan yazarları bulmaktır. Değişiklikler dört ana yöne dayanmaktadır. Sistem, metindeki kelime eşleşmelerini aramaktan anlamsal yakınlığı analiz etmeye geçiyor. Bu, farklı kelime dağarcığına sahip olsa da içerik olarak benzer metinlerin algoritmik olarak birleştirilmesine yardımcı olur.

İkinci öncelikli yön, hızlı事实 doğrulama (verifikasyon) olacaktır. Yeni mimari, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin arttığı bir dönemde bilginin orijinal kaynağını daha kesin bir şekilde belirler. Üçüncü yön ise kullanıcıların derin sinyallerini, makaleyi sonuna kadar okuma, kaydetme ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarında tartışılmasını analiz etmeyi içerir.

Son olarak, teknolojik esneklik platformun yenilikleri hızla uygulamasına ve medya için şeffaf kurallar belirlemesine olanak tanır. Bu süreçte kaliteli analitik materyallere ve doğrulanmış bilgilere öncelik verilir.

DzenCortexYapay ZekaAlgoritmaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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