Helion, termonükleer enerji için 465 milyon dolar yatırım aldı

Termonükleer enerjinin ticarileştirilmesi üzerinde çalışan Amerikan girişimi Helion Energy, 465 milyon dolarlık yeni finansman sağladığını duyurdu. Bu tur dikkate alındığında, şirkete yapılan toplam yatırımlar 1,5 milyar doları aştı ve piyasa değeri 15,5 milyar dolara ulaştı. Helion, yıldızlarda gerçekleşen termonükleer füzyon süreçlerini tekrarlayarak sonsuz temiz enerji elde etme teknolojileri geliştiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket, bu alandaki en agresif gelişen oyunculardan biri olduğunu vurgulayarak, mevcut on yıl içinde elektrik enerjisi üretimini başlatmayı planlıyor. Helion için ana hedef, Microsoft ile imzalanan ve 2028 yılına kadar Washington eyaletindeki bir veri merkezini elektrik enerjisiyle tedarik etmeyi öngören sözleşmedir. Bu anlaşma kapsamında, Malaga şehrinde 50 megavat gücünde Orion cihazının inşaatına başlandı.

Buna rağmen, termonükleer enerji en karmaşık mühendislik görevlerinden biri olmaya devam ediyor. Birçok uzman, teknolojinin ticari uygulamaya geçişine kadar birçok teknik sorunun çözülmediğini vurguluyor. Ayrıca, şirketin açık bilimsel yayınlarının azlığı nedeniyle yaklaşımının bağımsız olarak doğrulanması zorlaşıyor. Şu anda Helion, 18 metre uzunluğundaki Polaris sistemini ve fiziksel prensipleri daha hızlı test etmek için Tiny Merge cihazını test ediyor.

Piyasada Helion'un ana rakibi Commonwealth Fusion Systems olarak görülüyor. Ayrıca, projeye Sam Altman tarafından gösterilen ilgi de dikkate değer. Sam Altman, Helion'un büyük bir yatırımcısıdır ve daha önce Helion ile OpenAI arasında enerji alanında işbirliği fırsatlarını değerlendirmişti. Şu anda termonükleer füzyon alanında ilk ticari sonuca ulaşmak için rekabet giderek şiddetleniyor.