Helion, termonükleer enerji için 465 milyon dolar yatırım aldı

·78·Teknoloji
Helion, termonükleer enerji için 465 milyon dolar yatırım aldı

Termonükleer enerjinin ticarileştirilmesi üzerinde çalışan Amerikan girişimi Helion Energy, 465 milyon dolarlık yeni finansman sağladığını duyurdu. Bu tur dikkate alındığında, şirkete yapılan toplam yatırımlar 1,5 milyar doları aştı ve piyasa değeri 15,5 milyar dolara ulaştı. Helion, yıldızlarda gerçekleşen termonükleer füzyon süreçlerini tekrarlayarak sonsuz temiz enerji elde etme teknolojileri geliştiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket, bu alandaki en agresif gelişen oyunculardan biri olduğunu vurgulayarak, mevcut on yıl içinde elektrik enerjisi üretimini başlatmayı planlıyor. Helion için ana hedef, Microsoft ile imzalanan ve 2028 yılına kadar Washington eyaletindeki bir veri merkezini elektrik enerjisiyle tedarik etmeyi öngören sözleşmedir. Bu anlaşma kapsamında, Malaga şehrinde 50 megavat gücünde Orion cihazının inşaatına başlandı.

Buna rağmen, termonükleer enerji en karmaşık mühendislik görevlerinden biri olmaya devam ediyor. Birçok uzman, teknolojinin ticari uygulamaya geçişine kadar birçok teknik sorunun çözülmediğini vurguluyor. Ayrıca, şirketin açık bilimsel yayınlarının azlığı nedeniyle yaklaşımının bağımsız olarak doğrulanması zorlaşıyor. Şu anda Helion, 18 metre uzunluğundaki Polaris sistemini ve fiziksel prensipleri daha hızlı test etmek için Tiny Merge cihazını test ediyor.

Piyasada Helion'un ana rakibi Commonwealth Fusion Systems olarak görülüyor. Ayrıca, projeye Sam Altman tarafından gösterilen ilgi de dikkate değer. Sam Altman, Helion'un büyük bir yatırımcısıdır ve daha önce Helion ile OpenAI arasında enerji alanında işbirliği fırsatlarını değerlendirmişti. Şu anda termonükleer füzyon alanında ilk ticari sonuca ulaşmak için rekabet giderek şiddetleniyor.

HelionMicrosoftSam AltmanTermonükleer FüzyonTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

En ilginç startuplar kullanıcıları akıllı telefondan uzaklaştırmak istiyorEn ilginç startuplar kullanıcıları akıllı telefondan uzaklaştırmak istiyorDün, 17:26Wildberries ve Russ yeni dijital sağlık platformunu başlatıyorWildberries ve Russ yeni dijital sağlık platformunu başlatıyorDün, 17:21Supabase'in değeri 8 ayda iki katına çıkarak 10 milyar dolara ulaştıSupabase'in değeri 8 ayda iki katına çıkarak 10 milyar dolara ulaştıDün, 16:52Steam kullanıcılarının neredeyse %70'i Windows 11'e geçtiSteam kullanıcılarının neredeyse %70'i Windows 11'e geçtiDün, 16:27Google ve FBI uyarıyor: Hackerlar sahte BT çalışanı kılığında ofislere sızıyorGoogle ve FBI uyarıyor: Hackerlar sahte BT çalışanı kılığında ofislere sızıyorDün, 16:25iPhone ve uydu korumasını aşan lazer sistemi tanıtıldıiPhone ve uydu korumasını aşan lazer sistemi tanıtıldıDün, 15:52
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde