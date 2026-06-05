ChatGPT, Rusya'da popülerlikte Claude ve Gemini'yi geride bıraktı

Brand Analytics şirketi, sosyal medyadaki tartışmaların analizine dayanan sinir ağı sıralamasını yayınladı. Araştırma, Mart 2026'dan Mayıs ayına kadar olan dönemi kapsadı ve yapay zeka araçlarının reklam görünürlüğünü değil, kullanıcıların günlük hayatına ve işine gerçek entegrasyon düzeyini değerlendirdi. Ixbt.com haber veriyor.

Sıralamanın üst basamaklarını ChatGPT, Claude ve Rusya'nın "Alisa AI" projesi aldı. Yerel ürünün küresel devlerle yan yana durması, tüketiciler için önemli hizmetlere ve cihazlara derin entegrasyonu ile açıklanıyor. Ayrıca, Gemini, Deepseek ve Grok gibi evrensel asistanlar da ilk beşte yer aldı.

Araştırma sonuçlarına göre, geniş kapsamlı asistanlardan sonra kendi alanlarında uzmanlaşmış araçlar geliyor. Özellikle, müzik üretimi için Suno, programlama için Codex ve görsellerle çalışma için NanoBanana gibi sinir ağları kendi kitleleri arasında büyük ilgi uyandırdı.

Sber şirketinin "GigaChat" ürünü sıralamada biraz daha düşük bir sonuç gösterdi. Uzmanların açıklamasına göre, bu sinir ağı öncelikle kurumsal (B2B) segmentte kullanılıyor, bu araştırma ise daha çok kitlesel tüketiciler (B2C) arasındaki tartışmalara odaklandı.

Verilerin doğruluğunu sağlamak için çok aşamalı bir filtreleme sistemi kullanıldı. Bu süreçte reklam mesajları ve eş sesli kelimeler çıkarıldı, yalnızca kullanıcıların gerçek görüşleri dikkate alındı. Popülerlik endeksi 100 puanlık bir ölçek temelinde hesaplandı.