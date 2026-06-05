Mira Murati yeni projesiyle sahneye geri döndü

OpenAI şirketinin eski teknik direktörü (CTO) Mira Murati, uzun bir aradan sonra yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. Thinking Machines Lab adlı yeni girişimine temel atan Murati, San Francisco'da Bloomberg'e verdiği röportajda sektördeki son gelişmeler ve yeni projeleri hakkında konuştu. Bu, son 18 ay içindeki ilk büyük çıkışı oldu ve OpenAI, Anthropic ve xAI gibi devlerle rekabet etmeye hazır olduğunu belirtti. Techcrunch.com haber veriyor.

Murati röportaj sırasında Thinking Machines tarafından geliştirilen "etkileşimli modeller" hakkında bilgi verdi. Sözlerine göre, bu modeller geleneksel ChatGPT gibi soru-cevap formatından farklı olarak ses, metin ve video akışlarını 200 milisaniyelik aralıklarla işleyebiliyor. Bu da yapay zekanın insan iletişiminindeki duraksamaları, düzeltmeleri ve duyguları gerçek zamanlı olarak anlamasını sağlıyor. Şirket şu anda açık kaynaklı modelleri özelleştirmek için Tinker API ürününü sundu.

Görüşme sırasında Kasım 2023'te OpenAI etrafında yaşanan krizler de gündeme geldi. Sam Altman'ın işten ayrıldığı dönemde geçici olarak CEO görevini yürüten Murati, o günleri hatırlayarak müdahale etmemesi durumunda şirketin parçalanabileceğini vurguladı. Ancak, o dönemde aldığı kararlardan pişmanlık duymadığını, ancak daha fazla şeffaflık ve daha net bir geçiş planına ihtiyaç olduğunu kabul etti.

Mira Murati, sektördeki en büyük risk olarak karar alma sürecinin çok az kişinin elinde toplanmasını gösterdi. Ona göre mesele sadece liderlerin kişiliklerinde değil, aynı zamanda sistematik kontrol mekanizmalarının eksikliğinde yatıyor. Ayrıca, kendi girişiminden bazı yüksek nitelikli araştırmacıların ayrılmasını doğal karşıladığını ve yeni bir AI laboratuvarı kurma sürecinde bu tür değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu belirtti.