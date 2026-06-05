Rusyalı okul öğrencilerinin %80'i yapay zeka kullanıyor

·56·Teknoloji
Rusyalı okul öğrencilerinin %80'i yapay zeka kullanıyor

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev ilginç verileri paylaştı. Bakan, ülkedeki okul öğrencilerinin neredeyse %80'inin düzenli olarak yapay zeka asistanlarını kullandığını belirtti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bakanın vurguladığı üzere, bu teknolojinin benimsenmesinde nesiller arası fark açıkça görülüyor. Yetişkin kullanıcılar arasında ChatGPT ve diğer benzer yapay zeka hizmetlerinin kullanım oranlarının gençlere kıyasla çok daha düşük olduğu kaydedildi.

Hükümet yetkilileri, yaşlı nesil temsilcileri için de modern dijital hizmetleri benimsemeye yönelik koşullar yaratılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, 1 Eylül'den itibaren okullarda bilişim dersleri kapsamında "Yapay Zeka" profili üzerine eğitime başlanması planlanıyor.

Şubat ayında Rusya Eğitim Bakanlığı, 5-9. sınıflar için hazırlanan "Yapay Zekaya Giriş" ders kitaplarını federal eğitim materyalleri listesine dahil etti. Yeni program, çocuklara sadece yapay zeka kullanmayı değil, aynı zamanda çalışma prensiplerini derinlemesine anlamayı öğretmeyi amaçlıyor.

Yapay ZekaEğitimTeknolojiChatGPTRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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