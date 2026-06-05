Bir sonraki uçuşa hazırlık: Yeni Super Heavy ve Starship ilk kez birlikte görüldü

·321·Teknoloji
Bir sonraki uçuşa hazırlık: Yeni Super Heavy ve Starship ilk kez birlikte görüldü

Teksas'taki Starbase uzay limanında Super Heavy Booster 20 taşıyıcı roketi ve Ship 20 gemisi ilk kez aynı karede yer aldı. Booster 20 kısa süre önce Mega Bay 1 kompleksinden çıkarıldı ve şu anda kriyojenik testler için Massey's alanına doğru yol alıyor. Yanında ise yeni uçuşlara tamamen hazır durumdaki Ship 20 gemisi görülebiliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Daha önce Starbase uzay limanında SpaceX tarihinin en büyük üretim tesisi olan son teknoloji Gigabay fabrikasının inşaatının hızla devam ettiği bildirilmişti. Şirket bu devasa yapının en son fotoğraflarını da paylaştı. Bununla birlikte, Starship sisteminin başarılı 12. uçuşundan sonra fırlatma kompleksindeki binalardan birinde ciddi hasar tespit edildi, ancak fırlatma masası neredeyse kusursuz durumda kaldı.

SpaceX, resmi web sitesinde Mars programı hakkındaki bilgileri güncelledi ve beklenmedik bir şekilde Starship gemisinin Kızıl Gezegen'e yapılacak ilk kargo uçuşlarının tarihini öne çekti. Planlar 2030'dan 2028'e alındı. Bu roketler gelecekte yeni nesil Starlink uydularını yörüngeye taşıyacak ve sistemin bant genişliğini birkaç kat artıracak.

SpaceXStarshipSuper HeavyElon MuskUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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