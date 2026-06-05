ABD, uzay üslerinin finansmanı için belediye tahvili piyasasını açtı

·34·Teknoloji
ABD, uzay üslerinin finansmanı için belediye tahvili piyasasını açtı

ABD'de uzay altyapısının geliştirilmesi için belediye tahvili piyasasına erişimi sağlayan yeni bir yasal mekanizma kabul edildi. One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) yasasındaki özel hüküm, özel uzay üssü tesislerinin ve bunlarla ilgili projelerin finansmanı için vergiden muaf tahvil ihracına izin veriyor. Bu, havacılık ve deniz limanlarına benzer şekilde uzun vadeli ve düşük faizli sermaye çekilmesine olanak tanıyarak, pahalı ticari krediler yerine uzay sektörünün finansal modelini kökten değiştiriyor. Ixbt.com haber veriyor.

Daha önce, uzay üsleri sermaye yoğun ve uzun vadeli projeler olmasına rağmen, yüksek faizli kısa vadeli ticari projeler olarak finanse ediliyordu. Bu durum, sistematik yatırım eksikliğine ve modernizasyon gecikmelerine neden oluyordu. Yeni yasa, eyalet ve yerel yönetimlere, proje büyüklüğünden bağımsız olarak ticari uzay üsleri için belediye tahvili ihraç etme hakkı tanıyor. Ayrıca, tamamen özel mülkiyete ait tesisler de bu sistem üzerinden finanse edilebilecek.

Dikkat çeken nokta, tahviller aracılığıyla sadece fırlatma alanlarının değil, yakınındaki üretim ve sanayi tesislerinin de finanse ediliyor olması. Buna montaj atölyeleri, test merkezleri ve lojistik altyapı dahildir. Sonuç olarak, havacılık ve deniz lojistiğindeki gibi bütünsel 'altyapı ekosistemleri' oluşuyor. Bu model, uzay üsleri çevresinde hizmet ve üretim kapasitelerinin kümelenmesine hizmet ediyor.

Yeni şemada, savunma ve havacılık uzay korporasyonları dahil olmak üzere büyük alıcılar tarafından kredi güçlendirmesi imkanı da öngörülüyor. SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab ve United Launch Alliance gibi şirketlerin uzun vadeli sözleşmeleri yatırımcılar için riskleri azaltıyor. Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing ve RTX gibi yüklenicilerin de bu ekosistemde önemli rol oynaması bekleniyor. Bu, uzay pazarındaki büyük oyuncuların varlıklara doğrudan sahip olmadan altyapı geliştirmesine yardımcı oluyor.

UzayABDAltyapıSpaceXBlue Origin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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