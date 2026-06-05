Bloody GR285: Üç farklı bağlantı moduna sahip yeni oyun kulaklığı tanıtıldı

Bloody markası, yeni GR285 model oyun kulaklığını piyasaya sürdü. Cihazın en belirgin özelliği, üç farklı şekilde bağlanabilmesidir: 2,4 GHz frekanslı kablosuz bağlantı, Bluetooth 5.3 teknolojisi ve geleneksel 3,5 mm ses girişi üzerinden kablolu bağlantı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Üreticinin belirttiğine göre, bu çok işlevlilik kulaklığın PC, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve oyun konsollarıyla tam uyumlu olmasını sağlar. Paket içeriğinde USB-C alıcısı ve USB-A adaptörü de yer alır, bu da kullanıcıların farklı platformlarda kolaylık yaşamasını sağlar.

Ses kalitesinden lazerle işlenmiş 50 mm'lik sürücüler sorumludur. Ayrıca kulaklık, gürültü azaltma sistemine sahip çok yönlü bir mikrofonla donatılmıştır. Cihazın ağırlığı sadece 222 gramdır ve kulak yastıkları hava geçiren mikrofiberden yapılmıştır.

Pil ömrü açısından Bloody GR285, 1050 mAh kapasiteli bir bataryaya sahiptir ve tek şarjla 45 saate kadar çalışma imkanı sunar. Ses seviyesi kontrolü, aramalara cevap verme ve müziği durdurma düğmeleri doğrudan kulaklık gövdesinde yer alır.

Yeni model siyah ve beyaz renklerde satışa sunuldu. Şu anda bu cihaz, uygun fiyatı ve teknik özellikleriyle oyuncuların dikkatini çekiyor.