Elon Musk: Starlink V3 hızı 10 kat, kapasitesi ise 100 kat artacak

Elon Musk, yakında fırlatılması planlanan yeni nesil Starlink uyduları hakkında devrim niteliğinde detayları paylaştı. Yeni Starlink V3 cihazları, V2 modeline kıyasla 10 kat daha fazla bant genişliğine sahip olacak ve her bir uydu 1 Tbit/s'nin üzerinde hız sağlayabilecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Milyarderin sözlerine göre, uzaya şu ankinden 10 kat daha fazla cihaz fırlatılması planlanıyor. Sonuç olarak, tüm sistemin toplam kapasitesi 100 kattan fazla artacak. Ayrıca, uyduların yörünge yüksekliği 550 kilometreden 350 kilometreye düşürülecek, bu da sinyal gecikmesini (ping) önemli ölçüde azaltacak.

Fizik yasalarına göre, sinyal gidiş-dönüş süresi 5 milisaniyeden az olacak. Bu gösterge, Starlink hizmetini gezegenimizin en ücra köşelerinde bile fiber optik internet ağlarıyla eşdeğer kılıyor. Bu durum, oyuncular için çevrimiçi oyunlar, 8K formatında yayınlar ve uzaktan çalışma için ideal koşullar yaratıyor.

Starlink V3 cihazlarının ilk partisinin 2026 yılında Starship taşıyıcı roketi yardımıyla uzaya fırlatılması bekleniyor. Bilgi olarak, günümüzde bu servisi dünyanın 160 ülkesinde 12 milyondan fazla abone kullanıyor.