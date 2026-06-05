Huawei'nin başarısı: Pura X Max modelinin pahalı versiyonu popüler hale geldi

Huawei şirketi, yeni amiral gemisi katlanabilir akıllı telefonu Pura X Max'in satışa sunulmasından sonraki ilk 30 gün içinde piyasaya 350.000 adet cihaz teslim etti. İlginç olan şu ki, standart versiyon 145.200 adet satılırken, çok daha pahalı olan Collector’s Edition versiyonu 198.500 adetlik satışla beklenmedik bir sonuç elde etti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Fiyatlar açısından, Pura X Max'in temel modeli 12+256 GB bellekle 1600 dolar, 12+512 GB versiyonu ise yaklaşık 1780 dolar olarak fiyatlandırıldı. Collector’s Edition ise 16+512 GB için 1920 dolar ve 16+1 TB için 2070 dolar fiyatla sunuluyor. Satışların ilk gününde büyüme oranı önceki nesle göre yüzde 215 oldu.

Teknik olarak Huawei Pura X Max, 7,69 inçlik esnek WQHD+ OLED ekran ve 5,4 inçlik dış ekran ile donatılmıştır. Cihaz Kirin 9030 Pro işlemci üzerinde çalışır, kasası kompozit malzemelerden yapılmıştır ve damla tipi menteşe ile UTG koruyucu cama sahiptir.

Akıllı telefonun pil ömrünü 5300 mAh kapasiteli batarya sağlar; bu batarya 100 W kablolu ve 80 W kablosuz şarjı destekler. Kamera sistemi XMAGE teknolojisine dayanır: 50 Mp ana kamera, ek 50 Mp modül ve periskopik telefoto lens bulunur. Cihaz HarmonyOS 6.1 işletim sisteminde çalışır.