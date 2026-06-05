Samsung Galaxy S25 serisi için One UI 9.0 beta sürümü test ediliyor

·125·Teknoloji
Samsung Galaxy S25 serisi için One UI 9.0 beta sürümü test ediliyor

Samsung, amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra modelleri için One UI 9.0 arayüzünün ilk testlerini başlattı. Şirketin OTA güncelleme sunucusunda bu seri için hazırlanan yeni yazılım sürümü belirdi; bu durum, büyük yazılım güncellemesi üzerindeki çalışmaların aktif aşamaya geçtiğini gösteriyor. Ixbt.com haberi veriyor.

One UI 9.0 kullanıcı arayüzü geçen ay resmi olarak tanıtıldı ve Android 17 işletim sistemini temel alıyor. Başlangıçta beta programı yeni nesil Galaxy S26 cihazları için açık ilan edilmişti, ancak son veriler şirketin geçen yılın amiral gemileri için de güncelleme hazırladığını gösteriyor.

Şu anda bu yazılım yalnızca dahili testler için tasarlanmış olup genel kullanıma açık değildir. Sunucuda yeni sürümün belirmesi hemen bir yayın yapılacağı anlamına gelmez, ancak Samsung mühendislerinin S25 serisi akıllı telefonlarda sistem kararlılığını kontrol etmeye başladığını doğrular.

Hatırlatalım ki, One UI 9.0 güncellemesinin yapay zeka yeteneklerini daha da genişletme, arayüz animasyonlarını iyileştirme ve güvenlik sistemini geliştirme gibi bir dizi yeniliği içermesi bekleniyor.

SamsungGalaxy S25One UI 9.0Android 17Teknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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