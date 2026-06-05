OpenAI, Anthropic ve Google, ABD Kongresi'ni sentetik DNA denetimini artırmaya çağırdı

Yapay zeka alanındaki en büyük şirketlerin liderleri, ABD Kongresi'ne ortak bir başvuruda bulunarak sentetik DNA ve RNA pazarının düzenlenmesini sıkılaştırmayı talep etti. OpenAI CEO'su Sam Altman, Anthropic temsilcisi Dario Amodei, Google DeepMind direktörü Demis Hassabis ve Microsoft AI lideri Mustafa Suleyman tarafından imzalanan açık mektupta, YZ'nin gelişiminin tehlikeli biyolojik ajanların yaratılmasını kolaylaştırabileceği vurgulandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yazarlar, ABD'de gerçekleştirilen her sentetik DNA ve RNA dizisi siparişinin zorunlu kontrolden geçirilmesini öneriyor. Onlara göre tedarikçiler, siparişleri belirli tehlikeli patojenler veritabanıyla karşılaştırmalı, müşteri kimliğini doğrulamalı ve sentez süreci başlamadan önce potansiyel riskleri değerlendirmelidir. Mevcut YZ modellerinin biyoloji alanındaki görevleri giderek daha iyi yerine getirmesi, bu önlemlerin ertelenemez hale gelmesine neden oluyor.

OpenAI, 2024'ün başından beri modellerini biyolojik tehditler konusunda özel testlere tabi tutuyor. Elde edilen sonuçlar, alandaki gönüllü önlemlerin artık yetersiz olduğunu gösterdi. Anthropic de yapay zeka konusunda uzman olmayan kişilere, daha önce sadece profesyonellerin yapabildiği karmaşık biyolojik görevleri yerine getirme imkanı tanıması (biyolojik güçlendirme riski) konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.

Bu girişim, YZ yarışında birbirleriyle rekabet eden şirketleri bir araya getirmesi, alandaki riskin ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesidir. Kongre bu önerileri desteklerse, sentetik DNA üreticileri ek denetim mekanizmaları uygulamak zorunda kalacaktır. Bu da kendi içinde biyogüvenlik alanındaki otomatik analiz sistemlerine olan talebi artıracaktır.

Aslında teknoloji devleri, düzenleme odağını modellerin kendisinden, bunların pratikte uygulanabileceği altyapıya kaydırmayı öneriyor. Onlara göre genetik materyal sentezi üzerinde kontrol sağlamak, yapay zeka yetenekleri genişledikçe kötüye kullanımı önlemenin en etkili yoludur.