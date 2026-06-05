Rusya'da 5G'nin başlatılması sıradan kullanıcılar için fark edilmeyecek

MegaFon'un genel müdürü Haçatur Pombuhçan, 5G teknolojisinin uygulanmasına ilişkin beklentileri değerlendirdi. Sözlerine göre, mevcut frekanslarda yeni standardın başlatılması veri iletim hızını yalnızca %18–20 artıracak. Bu, sıradan kullanıcılar için neredeyse fark edilmeyen bir değişikliktir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda Rusya'daki abonelerin cihazlarının yalnızca %10'u 5G standardını destekliyor. Ayrıca, Apple ve Samsung şirketleri bu bölge için 5G özelliğini henüz kilidini açmadı. Çinli üreticilerin birçok akıllı telefonu ise ayrılmış 4,63–4,99 GHz bandında çalışma yeteneğine sahip değil.

Pombuhçan, operatörlerin 5G'nin yakında herkes için açık olacağına dair reklamlarını sadece "hype" olarak adlandırdı. Vurguladığı üzere, yeni standardın temel avantajları — düşük gecikme ve büyük veri hacimlerinin hızlı iletimi — daha çok kurumsal müşteriler, akıllı şehirler, tele-tıp ve otonom araçlar için faydalı olacaktır.

Rusya'da 5G ağının kitlesel gelişiminin, yerel telekomünikasyon ekipmanı üretimi yoluna konulduktan sonra bir buçuk yıl sonra başlaması bekleniyor. İlk aşamada ağ, büyük şehirler, stadyumlar ve parklar gibi kalabalık yerlerde uygulanacak.

Verilere göre, Rus operatörlerinin 2036 yılına kadar 5G altyapısı oluşturmak için yapacağı toplam sermaye harcamaları 335 milyar rubleyi aşabilir. Bunun 286 milyar rublesi doğrudan tüketici segmentine (B2C) yönlendirilecek.