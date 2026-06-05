Boat, 9 dolardan başlayan Slazer tıraş makinesi serisini tanıttı

·35·Teknoloji
Boat, 9 dolardan başlayan Slazer tıraş makinesi serisini tanıttı

Boat, yeni Slazer tıraş makinesi serisini tanıttı. Seri, Slazer S100, Slazer K100+ ve Slazer K100 Pro olmak üzere üç modeli içeriyor. Her cihaz, modern özellikler ve uygun fiyat dengesiyle öne çıkıyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Slazer S100 modeli, tek bir tam şarjla 300 dakikaya kadar çalışma süresi sunar ve hızlı şarj teknolojisini destekler. Şirketin verilerine göre, beş dakikalık şarj, tek bir tam sakal tıraşı işlemi için yeterlidir. Paslanmaz çelik bıçaklar, yıkanabilir başlıklar ve USB-C portu bu modelin temel özellikleridir.

Slazer K100+ modeli ise '6'sı 1 arada' şeklinde evrensel bir settir. Sakal, saç, burun ve vücut bakımı için tasarlanmış değiştirilebilir başlıklara sahiptir. Cihaz, seramik bıçaklar, yüksek kaliteli alüminyum gövde ve IPX6 standardında su koruma sistemi ile donatılmıştır. Ayrıca manyetik bağlantı sistemi ve güç göstergesi bulunur.

Serinin en üst modeli Slazer K100 Pro olup, '15'i 1 arada' çok fonksiyonlu bir settir. Seramik bıçaklar, alüminyum gövde ve IPX6 su direnci özelliklerini korur. Fiyatlara gelince, Slazer S100 modeli 9 dolar, Slazer K100+ varyantı 19 dolar, en gelişmiş Slazer K100 Pro ise 35 dolar olarak fiyatlandırıldı.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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