Özbekistan'da ilk NGS inşaatı başladı: Rosatom projeye start verdi

Cizzak vilayetinde Özbekistan'daki ilk nükleer elektrik santralinin inşaatının başlamasına adanmış tören düzenlendi. Rusya ve Özbekistan devlet başkanları Vladimir Putin ve Şevket Mirziyoyev, video konferans yoluyla projeye sembolik olarak start verdi. Etkinliğin ana bölümü olarak, geleceğin ilk enerji ünitesinin temeline "ilk beton" döküldü. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Rosatom devlet korporasyonu temsilcilerinin vurguladığı üzere, bu adım objeye UAES standartlarına uygun olarak resmi şekilde "inşa halindeki nükleer elektrik santrali" statüsü kazandırıyor. Rosatom genel müdürünün nükleer enerjiden sorumlu birinci başkan yardımcısı Andrey Petrov'un sözlerine göre, santral devreye alındığında, ülkenin elektrik enerjisi tüketiminin %14'üne kadar olan kısmını karşılaması bekleniyor.

Bu proje Rosatom için benzersiz bir deneyim olarak kabul ediliyor. Özbekistan'daki NGS, dünyada küçük güce sahip nükleer elektrik santrali (KG NES) inşaatına ilişkin imzalanan ilk ihracat sözleşmesi temelinde inşa ediliyor. Proje, VVER-1000 reaktörlerine dayanan iki büyük güçlü enerji ünitesi ve her biri 55 MW gücünde RITM-200N reaktörlü iki enerji ünitesini içeriyor.

Plana göre, nükleer elektrik santrali tam güçle çalışmaya başladığında yılda 17,2 milyar kW·saat elektrik enerjisi üretecek. Bu durum, bölgedeki enerji güvenliğini sağlamada ve ekonomik büyümeyi hızlandırmada önemli bir faktör olarak hizmet edecek.