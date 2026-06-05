AirTrunk Hindistan'da Yapay Zeka Veri Merkezleri İçin 30 Milyar Dolar Yatırım Yapıyor

·40·Teknoloji
AirTrunk Hindistan'da Yapay Zeka Veri Merkezleri İçin 30 Milyar Dolar Yatırım Yapıyor

Blackstone tarafından desteklenen AirTrunk operatörü, 2030 yılına kadar Hindistan ekonomisine 30 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Avustralyalı şirket, ülkede toplam kapasitesi 5 gigawatt (GW) olan yeni veri merkezleri inşa etmeyi planlıyor. Bu, Güney Asya bölgesinin dijital altyapısına yönelik en büyük yatırım taahhütlerinden biri oldu. Techcrunch.com haberi veriyor.

AirTrunk, bu yılın başlarında Lumina CloudInfra şirketini satın alarak Hindistan pazarına girmişti. Bernstein araştırma firmasının verilerine göre, Hindistan'daki veri merkezi kapasitesinin bugünkü 1,5 GW seviyesinden 2030 yılına kadar 8 GW'a çıkması bekleniyor. Hindistan hükümeti ayrıca yapay zeka altyapısını çekmek için yabancı bulut hizmeti sağlayıcılarına 2047 yılına kadar vergi teşvikleri sunuyor.

Şirket zaten genişleme için temel atmaya başladı. Özellikle, Maharashtra eyaletinde 3 GW kapasiteli büyük bir proje için arsa tahsisi konusunda anlaşmaya varıldı. AirTrunk'ın CEO'su Robin Khuda ile Başbakan Narendra Modi arasındaki görüşmenin ardından, bu yatırımın Hindistan'ın bulut bilişim ve yapay zeka alanında küresel bir merkez haline gelmesine hizmet edeceği vurgulandı.

Şu anda Amazon, Google, Microsoft ve OpenAI gibi teknoloji devleri de Hindistan'daki altyapılarını genişletiyor. Ancak uzmanlar, veri merkezlerinin elektrik enerjisi, su ve arazi kaynaklarına olan devasa ihtiyacının gelecekte ana engel olabileceği konusunda uyarıyor. Deloitte'un hesaplamalarına göre, Asya-Pasifik bölgesindeki bu tür projeler onlarca terawatt-saat ek enerji talebi oluşturacak.

AirTrunkHindistanYapay ZekaVeri MerkeziTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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